Medellín celebra el regreso de Maluma con un concierto gratuito marcado por la lluvia

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Medellín (Colombia), 14 may (EFE).- Miles de personas asistieron este jueves al concierto gratuito con el que Maluma presentó en Medellín su nuevo álbum, ‘Loco x volver’, en una Plaza Botero marcada por la lluvia, el reguetón y el orgullo paisa que caracteriza a los habitantes de esa región del noroeste de Colombia.

Desde las seis de la mañana había seguidores esperando para entrar a la plaza, ubicada en el centro de Medellín y rodeada por las esculturas de Fernando Botero, el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura.

El evento, que duró mas de tres horas en total, tuvo como maestro de ceremonias al presentador televisivo colombiano Jorge Barón, quien abrió la jornada con su tradicional «patadita de la buena suerte» que solía dar a artistas en su programa ‘El show de las estrellas’ para simbolizar suerte en sus carreras.

Antes de la salida del cantante se presentaron varios artistas del sello discográfico de Maluma, entre ellos Rico, el venezolano Maisak y el antioqueño Milan, una de las apuestas jóvenes de la compañía en géneros como hiphop, reggae y afrobeat.

Una persistente lluvia comenzó a caer durante el concierto, pero lejos de dispersar al público terminó convirtiéndose en parte del espectáculo.

«Nos vamos a mojar porque no somos de azúcar», dijo Maluma al salir al escenario junto a amigos y familiares vestidos con camisetas rojas del álbum. Entre ellos estaba también su esposa, Susana Gómez, embarazada del segundo hijo de la pareja.

«La lluvia es bendición, es abundancia», añadió el cantante, ganador en 2018 del Latin Grammy a mejor álbum vocal pop contemporáneo por ‘F.A.M.E.’.

Durante el espectáculo, Maluma presentó varias canciones de ‘Loco x volver’, un disco que define como el más personal de su carrera y con el que asegura haber regresado a sus raíces y a «Juan Luis», su nombre real.

La primera canción de la noche fue precisamente ‘Loco x volver’, dedicada a su abuela fallecida, interpretación con la que el cantante terminó emocionado, a la que le siguieron otro par de sus nuevas canciones en un concierto en el que, a pesar de ser una ‘listening party’, predominaron las antiguas.

«Nunca pensé en mi vida que iba a cantar en medio de 23 esculturas de Fernando Botero», expresó.

El concierto también incluyó invitados como Justin Quiles y Lenny Tarvaez y éxitos como ‘Borró Cassette’, ‘Felices los 4’, ‘Vacaciones’, ‘Según quién’ y ‘Cuatro Babys’. EFE

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