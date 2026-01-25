Medellín vive una noche de perreo y emociones de la mano de Bad Bunny

Jorge Gil Ángel

Medellín (Colombia), 24 ene (EFE).- Medellín vivió este sábado una noche de perreo intenso y muchas emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde Bad Bunny exhibió en el segundo de sus tres conciertos en la ciudad colombiana un variado repertorio de reguetón, salsa y trap con Arcángel como invitado especial.

Antes de que el Conejo Malo saliera a la tarima, Juancho Agudelo, el dj del cantante colombiano Ryan Castro, y la banda puertorriqueña Chuwi empezaron a animar a la multitud, que llenó desde temprano las tribunas del recinto.

Las luces del estadio se apagaron y tras unos minutos de espera la pantalla se encendió. En ella aparecieron dos jóvenes de Medellín dialogando y empezaron a decir las palabras con las que comienza ‘La mudanza’.

El cantante y su orquesta emergieron del piso y Bad Bunny dijo: «Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron»

Tras la mudanza el concierto arrancó con la versión más salsera del puertorriqueño, que incluyó canciones como ‘Callaita’, ‘Turista’ o ‘Pitorro de Coco’, antes de la cual el guitarrista interpretó los acordes de ‘Aventurero’, del cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, que murió en un accidente aéreo este mes.

«Medellín, les tengo que decir para que se vayan preparando y sepan lo que hay: la noche apenas está empezando y la única razón por la que estamos aquí esta noche es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo, de todo lo malo que puedan tener fuera de este estadio, expresó el artista, que reivindicó la unión de Colombia con Puerto Rico y Latinoamérica.

La primera parte del concierto terminó con ‘Baile inolvidable’ y una emotiva versión de ‘Nueva Yol’.

La casita del perreo

El show continuó con la segunda etapa, en la que el artista se trasladó a La casita, un segundo escenario donde comenzó a interpretar ‘Veldá’, ‘Titi me preguntó’, ‘Neverita’ y ‘Si veo a tu mamá’, que pusieron a bailar a la multitud.

Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió en la previa de ‘Voy a llevarte pa’ PR’, cuando Benito eligió a la persona que subiría a gritar «Acho PR es otra cosa». La elegida fue una joven que abrazó emocionada al artista, se aplicó brillo labial en la tarima y gritó la frase ante la ovación del público.

El momento de perreo continuó con éxitos como ‘Me porto bonito’, ‘No me conoce’, ‘Bichiyal’, ‘Yo perreo sola’, ‘Efecto’, ‘Safaera’, ‘Diles’ y ‘Mónaco’.

Tras esa canción se apagaron las luces y se encendió la pantalla principal, que anunció que era el momento de la «canción exclusiva» de este concierto, que no va a ser tocada en ningún otro show de la gira. La elegida fue ‘Tú no metes cabra’ de 2020, que emocionó a la multitud.

Sorpresa y cierre

Cuando parecía que la parte del concierto en La Casita iba a terminar, Bad Bunny sorprendió con la inclusión de otra canción que no está incluida habitualmente en su repertorio, ‘Me acostumbré’, de 2017, en la que salió a la tarima Arcángel.

Con La Maravilla, el Conejo Malo cantó ‘Tú no vive así’ y ‘La Jumpa’ y lo dejó solo en el escenario para que cantara otros 20 minutos, en los que interpretó temas como ‘Pa’ que la pases bien’, ‘Aparentemente’, ‘Flow violento’ y ‘Gata oficial’, manteniendo la energía de un público que respondió a la altura del espectáculo.

Tras el paso de Arcángel por La Casita, Bad Bunny volvió a la tarima principal para cerrar el concierto con ‘Ojitos lindos’, ‘La Canción’, ‘Klousfrens’, ‘Dakiti’, ‘El apagón’ y ‘DTMF’, donde agradeció a Medellín la energía y el momento vivido para despedir su segunda noche en Colombia con ‘Eoo’, mucho perreo y emoción para un público que esperó un año por verlo en vivo. EFE

