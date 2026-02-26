Mediador omaní entre Irán y EEUU se reuné con jefe de OIEA antes de nuevas negociaciones

Ginebra, 22 feb (EFE).- El mediador en las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, se reunió este jueves en Ginebra con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, antes de iniciarse la ronda de conversaciones entre iraníes y estadounidenses en esta ciudad.

El ministro y Grossi discutieron «asuntos técnicos» relacionados con el programa nuclear iraní y sobre el rol que corresponde a este organismo para garantizar que haya inspecciones transparentes y creíbles de las instalaciones, confirmó su ministerio.

A última hora del miércoles, el ministro omaní también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien encabeza la delegación de su país en esta tercera ronda de negociaciones en lo que va del año. EFE

