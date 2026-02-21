Medios y analistas chinos destacan el «revés» judicial a la política arancelaria de Trump

3 minutos

Pekín, 21 feb (EFE).- Medios y analistas chinos destacaron este sábado como un «revés» para el presidente estadounidense, Donald Trump, el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida gran parte de los aranceles impuestos por Trump, en un nuevo episodio del prolongado pulso comercial entre Pekín y Washington.

El Supremo estadounidense dictaminó el viernes que el Gobierno se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 como base jurídica para imponer aranceles generalizados el pasado abril, al considerar que dicha legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.

El medio The Paper subrayó en un editorial que la decisión supone un «revés poco común» a una de las políticas más representativas del segundo mandato de Trump.

Por su parte, el profesor Shen Yi, de la Universidad de Fudan, escribió en el medio Guancha que el fallo «niega directamente» la base legal de los llamados «aranceles recíprocos» y de los gravámenes vinculados al fentanilo, y consideró que la decisión tiene implicaciones no solo comerciales, «sino también constitucionales» en Estados Unidos, al reafirmar que la potestad tributaria corresponde al Congreso.

Shen advirtió asimismo de un «impacto significativo» en el «desarrollo político interno de Estados Unidos».

«Está por ver si esta Administración nos sorprenderá, por ejemplo, negándose obstinadamente a cambiar la política y encontrando nuevos fundamentos legales para respaldar sus aranceles», apuntó el experto.

El dictamen invalida, entre otras medidas, el arancel global base del 10 % y los llamados «aranceles recíprocos», así como gravámenes adicionales del 25 % a Canadá y México y del 10 % a China vinculados por la Casa Blanca a la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Mientras, el economista jefe de Guojin Securities, Song Xuetao, citado por el diario económico NBD, señaló que la política arancelaria ha sido «una de las herramientas centrales» del mandato de Trump y advirtió de que, si no logra restablecer los gravámenes por otras vías, su influencia política y su margen de negociación podrían verse «debilitados», e incluso podría ser percibido como un «pato cojo», por la pérdida de su capacidad de maniobra.

Según Song, es «poco probable» que Trump dé su brazo a torcer y avanza el uso «de otras herramientas legales» para «mantener la presión comercial».

Tras conocerse el fallo, Trump anunció que impondrá un nuevo arancel global del 10 % al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, al tiempo que calificó la decisión judicial de «profundamente decepcionante».

La decisión llega en un momento marcado por la tregua comercial de un año acordada el pasado octubre entre Washington y Pekín, tras una escalada arancelaria sin precedentes iniciada en abril de 2025.

En virtud de ese entendimiento, Estados Unidos redujo parte de sus aranceles y China levantó restricciones a la exportación de determinadas tierras raras.

Así, ambos países mantienen en vigor una reducción parcial de gravámenes y otros compromisos comerciales, aunque persisten medidas arancelarias adoptadas bajo distintos marcos legales en Estados Unidos.

El fallo del Supremo también se produce semanas antes del viaje oficial que Trump realizará a China del 31 de marzo al 2 de abril, donde está previsto que mantenga reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han comentado el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos. EFE

aa/alf