Meloni afirma que Trump es «fuerte y eficaz» y no se alejará de Europa en mensaje a CPAC

3 minutos

Roma, 22 feb (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que conoce bien al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es «fuerte y eficaz» y que no se alejará de Europa, en un videomensaje enviado este sábado a la gran convención anual de la derecha estadounidense (CPAC, en ingles)

«Nuestros adversarios esperan que Trump se aleje de nosotros (los europeos). Lo conozco, es fuerte y eficaz, apuesto a que les demostraremos que están equivocados», dijo Meloni en un videomensaje.

Y añadió: «Algunos pueden ver a Europa como lejana, perdida, yo les digo que no es así”, continúo Meloni.

«Estoy orgullosa de ser europeo: si aquellos que se enfadaron, hubieran mostrado el mismo orgullo cuando la UE perdió autonomía estratégica al atarse a regímenes autocráticos o con la inmigración masiva, ahora viviríamos en una Europa más fuerte», añadió Meloni en referencia a las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en Munich.

«Yo misma he pedido a Europa que redescubra su propia verdad, su propia alma, que ha sido sacrificada en el altar del mercado, de la burocracia: Europa no está perdida y no lo estará nunca si los conservadores siguen luchando», dijo.

Y añadió: «Si no estamos seguros no podemos sentirnos libres y cuando la libertad está en riesgo lo único que se puede hacer es ponerla en manos de los sabios, por eso crecen los conservadores y por eso está enfadada la izquierda. Con la victoria de Trump la irritación se ha convertido en histeria «.

Agradeció la mandataria a Trump que «nunca dejó de luchar incluso en los momentos más difíciles». «Creaste una red global que da voz a millones de personas que no podían hablar. CPAC entendió antes que muchos otros que la batalla política por los valores de nosotros los conservadores no se libra sólo en Estados Unidos, es una batalla del mundo occidental», agregó.

“Sigo creyendo en el mundo occidental, no sólo en las fronteras geográficas sino como civilización ”, añadió Meloni.

También se refirió a la guerra en Ucrania y aseguró que «un pueblo orgulloso que lucha por la libertad contra un agresor brutal».

«Debemos avanzar para construir una paz duradera. Con Trump nunca volveremos a ver el desastre que se vio en Afganistán. Debemos seguir trabajando juntos hoy por una paz justa y duradera. Una paz que sólo se puede construir con el aporte de todos, pero sobre todo con un liderazgo fuerte”, aseveró.

La gran convención anual de la derecha estadounidense desde hace años sirve de plataforma política para el movimiento del presidente, Donald Trump.

También Meloni aseguró que «la propaganda decía que un gobierno conservador aislaría a Italia, desalentaría a los inversores y suprimiría las libertades, pero era falsa» y alegó que «Italia está mejorando, el empleo alcanza niveles récord, la economía está creciendo y el flujo de inmigrantes se ha reducido en un 60%». EFE

ccg/jlp