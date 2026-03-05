Meloni asegura que Italia no está en guerra y no quiere participar en ella

Roma, 5 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia «no está en guerra» ni quiere «entrar en ella» y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento.

«No estamos en guerra ni queremos entrar en ella», afirmó Meloni en declaraciones a la emisora ‘RTL 102.5’ sobre la situación en Oriente Medio .

La mandataria consideró que la situación «es preocupante» y mostró su preocupación «por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional y de las organizaciones internacionales».

«El mundo está cada vez más sumido en el caos», declaró la primera ministra que agregó su sorpresa «por la reacción indisciplinada de Irán , que consiste básicamente en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles».

Respecto al uso de bases estadounidenses para las acciones de guerra, la mandataria aseguró: «Hasta ahora no tenemos ninguna petición al respecto» y confirmó que las tres bases en territorio italiano están reguladas «por acuerdos bilaterales.

«Contamos con bases militares estadounidenses y existen autorizaciones técnicas para operaciones no cinéticas ni de bombardeo . Si recibieran solicitudes para utilizar bases italianas con otros fines, la responsabilidad recaería en el Gobierno y tenemos que decidirlo con el Parlamento», señaló.

También adelantó que «Italia, al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo» y detalló que se tratará de «defensa aérea». «No solo porque son naciones amigas, sino porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y aproximadamente dos mil soldados que debemos proteger. Y el Golfo es vital para el abastecimiento», añadió.

Otra de las prioridades del Gobierno, explicó, «son las consecuencias económicas para Italia». «Debemos evitar que la especulación provoque un aumento explosivo de los precios de la energía y los alimentos», añadió y explicó que se ha instituido «un grupo de trabajo dedicado especialmente a supervisar los precios del gas»

En cuanto al terrorismo islámico, aseveró: «Nunca debemos bajar la guardia. Estamos plenamente movilizados. En este aspecto tampoco nos distraemos; nuestra vigilancia es extremadamente alta». EFE

ccg/cg