Meloni asegura que no dimitirá aunque pierda el referéndum de la reforma judicial

Roma, 12 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que no dimitirá si el referéndum sobre la reforma constitucional de la justicia impulsada por su Gobierno, previsto para los días 22 y 23 de marzo, no sale adelante.

«No hay posibilidad de que yo dimita, en ningún caso. Quiero llegar al final de la legislatura y ser juzgada por el conjunto de mi trabajo», afirmó Meloni durante un acto en Milán en apoyo al «sí» en la consulta.

Con estas declaraciones, la gobernante italiana quiso evitar que la votación se interprete como un plebiscito sobre su figura, en contraste con el precedente de 2016, cuando el entonces primer ministro, Matteo Renzi, vinculó su futuro político al resultado de un referéndum sobre una reforma constitucional.

Aquella consulta, que buscaba transformar el Senado y acabar con el llamado ‘bicameralismo perfecto’, se saldó con una clara victoria del «no» y la posterior renuncia de Renzi.

Esta vez, la reforma promovida por el actual Ejecutivo prevé, entre otros cambios, la separación de las carreras de jueces y fiscales y la creación de dos órganos de autogobierno distintos para la judicatura y la fiscalía.

Meloni defendió en Milán que su propuesta no pretende ir en contra de nadie ni «librarse de la magistratura», sino arreglar las distorsiones y «lo que no funciona» en el sistema, tanto para los magistrados como para los ciudadanos.

La consulta se celebrará en un clima de fuerte tensión entre el Gobierno y gran parte de la magistratura, cuya mayoría se ha manifestado en contra de la reforma al considerar que podría debilitar la independencia del poder judicial.

En este sentido, la mandataria cargó contra el «catastrofismo» de la oposición y de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), a quienes acusó de defender el statu quo para proteger «privilegios» históricos

«No necesito recordarles cuántas veces, en el pasado, los esfuerzos concretos para reformar el sistema judicial han fracasado debido a la oposición ejercida por la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) o por grupos de magistrados», enfatizó.

Según Meloni, la reforma cuenta con el respaldo de «muchos magistrados» y servirá para recuperar el prestigio de las instituciones de la Justicia, actualmente «comprometido y humillado por las corrientes internas». EFE

