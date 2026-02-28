Meloni contactará con aliados y líderes de la región para apoyar medidas de distensión

Roma, 28 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, contactará con «aliados y lideres claves en la región» para «apoyar cualquier iniciativa que pueda conducir a una distensión», tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

«En este momento particularmente difícil Italia reitera su apoyo a la población civil iraní, que con valentía continúa exigiendo el respeto de sus derechos civiles y políticos», indica la mandataria en un comunicado remitido este sábado.

Meloni ha mantenido esta mañana una reunión, en conferencia telefónica, con parte de su gobierno para analizar la situación tras la ofensiva contra Irán y para evaluar el estado de los ciudadanos italianos en Oriente Medio, según el comunicado oficial .

En esa reunión participaron el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el vicepresidente Matteo Salvini, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, los subsecretarios Alfredo Mantovano y Giovanbattista Fazzolari, y funcionarios de inteligencia.

«El Gobierno insta a todos los italianos a extremar la precaución y a seguir atentamente las instrucciones de las embajadas italianas en la región y del Ministerio de Asuntos Exteriores», indica la nota.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano explicó en declaraciones a medios que por el momento no hay problemas para ciudadanos italianos. «Ningún italiano resultó herido durante los ataques, por lo que podemos tranquilizar a las familias de los italianos que viven en Irán», aclaró Tajani.

«Trabajamos siempre por la paz, con la esperanza de un pronto fin a esta guerra», dijo el jefe de la diplomacia italiana quien no ocultó su pesimismo ante la situación: «la reacción iraní parece ya preparada, así que no hay motivo para ser demasiado optimistas en este momento».

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta «para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel», anunció el Ejército israelí en un comunicado. EFE

