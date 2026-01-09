Meloni defiende acuerdo UE-Mercosur tras lograr garantías para los agricultores italianos

Roma, 9 ene (EFE).- Italia ha dado su apoyo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque, tal y como reclamaba desde un principio, ha logrado «resultados muy importantes» de la Comisión Europea en materia de garantías para su sector agrícola, aseguró este viernes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En su rueda de prensa anual, Meloni explicó que Italia no ha cambiado su postura respecto a la firma del acuerdo, y que su visto bueno estaba condicionado a la obtención de garantías clave para el sector agrícola italiano.

Entre estas destacó «un mecanismo de salvaguardia para los productos sensibles, un fondo de compensación al que se puede recurrir para compensar posibles desequilibrios y un significativo refuerzo de los controles fitosanitarios en la entrada». EFE

