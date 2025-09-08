The Swiss voice in the world since 1935

Meloni denunciará a quien la acusa de viajar a EEUU con su hija y defiende su rol de madre

Roma, 8 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este lunes que su reciente viaje a Nueva York con su hija ha sido «a título privado» por su rol «natural» de madre y ha amenazado con medidas legales a quienes la acusan de dejación de funciones o de utilizar medios públicos en su provecho.

«Al menos una vez al año, el presidente (Meloni prefiere emplear la fórmula de su cargo en masculino) tiene el derecho de desempeñar su papel más natural, el de madre», respondió esta tarde el Gobierno italiano en un comunicado.

La reacción llegó después de que el senador Borghi, del partido opositor Italia Viva, criticara que Meloni no participara en eventos públicos «de suma importancia», como el funeral del diseñador de moda Giorgio Armani.

El Ejecutivo reiteró que Meloni pasó el fin de semana «en privado» por el cumpleaños de su hija Ginevra: «Ambas viajaron en vuelos regulares de ida y vuelta, ya que la primera ministra nunca ha utilizado vuelos estatales por motivos privados», precisó.

«Por lo tanto, el presidente Meloni tiene intención de emprender acciones legales contra quienes difundieron o insinuaron rumores infundados al respecto», concluyó el comunicado.

Asimismo, el Gobierno reprochó que el senador Borghi y parte de la prensa cuestionaran la agenda personal de Meloni y denunciaran «misterios» sobre sus «dos días» de ausencia pública.

El senador previamente había indicado que la primera ministra ultraderechista «no había asistido a ninguno de los importantes eventos» del fin de semana como la capilla ardiente del mítico modisto o el Gran Premio de Fórmula 1 de Monza.

Su partido, Italia Viva, ha solicitado la comparecencia de Meloni en el Parlamento para aclarar este viaje.

