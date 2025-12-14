Meloni sobre Ucrania: La paz no se construye con canciones de Lennon sino con la disuasión

Roma, 14 dic (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reafirmó este domingo que desde el primer día de la guerra Italia apoyó a Ucrania, «que lucha contra el soberanismo ruso», y advirtió de que «la paz no se construye con canciones de John Lennon, sino con la disuasión», durante su intervención en la fiesta de las juventudes de su partido Hermanos de Italia.

En su discurso al cierre de este evento, llamado ‘Atreju’, también aseguró: «incluso en los días más difíciles de la crisis de Gaza, nunca dejamos de hablar con franqueza con todos; y mientras tanto acogimos y tratamos a niños heridos en nuestros hospitales, y nos convertimos en la primera nación no islámica en enviar ayuda a la Franja»

«No confundimos la ayuda real con quienes explotan la propaganda para vender libros y ganar dinero», dijo Meloni, quien también atacó a Francesca Albanese, la italiana relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

Meloni cargó también contra «falsos ambientalistas en la zona de tráfico limitado» y afirmó que si la activista «Greta Thunberg ha atacado duramente al gobierno italiano» es que «estamos en el lado correcto de la historia».

«No estamos dispuestos a ocultar nuestra identidad, la defendemos; y por eso Hermanos de Italia (FdI) ha presentado un proyecto de ley para prohibir el velo en Italia», también afirmó la mandataria, que defendió el derecho «a acoger solo a quienes vienen a trabajar».

En su más de una hora de mitin, la líder ultraderechista defendió su trabajo «para no resignarnos a la idea de que Europa sea retratada como un paquidermo inútil. Europa es una civilización viva, que no pide permiso para existir, ni siquiera a las instituciones que la gobiernan».

Aseguró que los centros en Albania para migrantes «funcionarán» y atacó a los jueces por no haberlo permitido con sus sentencias.

«La UE está trabajando en un reglamento sobre países seguros para proteger nuestras decisiones de las decisiones de poderes judiciales politizados. Me divierte imaginar lo que dirán los jueces, dado que la UE está aprobando una lista con los países exactos de origen de los migrantes bloqueados por sus decisiones ideológicas. Está sucediendo exactamente como siempre les he dicho: los centros en Albania funcionarán», agregó. EFE

