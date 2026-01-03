Meloni ve «legítimo» el ataque estadounidense en Venezuela por combatir el narcotráfico

2 minutos

Roma, 3 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este sábado «legítimo» el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es «la vía» para acabar con una dictadura.

«Coherentemente con la histórica posición de Italia, el Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico», se lee en un comunicado.

El Ejecutivo italiano explicó en la nota que Meloni está siguiendo la situación en Venezuela tras el ataque de los Estados Unidos de Donald Trump que han derivado en la captura del presidente Nicolás Maduro y su primera dama Cilia Flores.

«Italia siempre ha apoyado la aspiración del pueblo venezolano a una transición democrática en Venezuela, condenado las acciones de represión del régimen de Maduro, cuya autoproclamada victoria electoral Italia, junto a los principales actores internacionales, nunca ha reconocido», reza.

Meloni sigue atenta a los acontecimientos en el país caribeño con «particular atención» a la comunidad italiana, que alcanza las 160.000 personas, la mayoría con doble nacionalidad por tener antepasados italianos.

«Su seguridad constituye una prioridad absoluta del Gobierno», terminó el Ejecutivo italiano en el comunicado.

Meloni, conocida aliada de Trump en la Unión Europea, reconoció en 2024 al líder opositor Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente electo de Venezuela y auguró una «transición democrática» en el país tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se atribuyó la victoria.

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha ofrecido la asistencia consular a los italianos presentes en Venezuela, y el embajador italiano, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela a la ciudadanía y que eviten salir a la calle.

Algunos partidos opositores al Gobierno de la ultraderechista Meloni, como el Movimiento 5 Estrellas o Alianza Verde e Izquierdas, habían pedido a la primera ministra que condenara el ataque. EFE

