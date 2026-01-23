Meloni y Merz pedirán en la UE acelerar un cambio en las políticas de competitividad

2 minutos

Roma, 23 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, abogaron este viernes en Roma por «acelerar» un cambio en las políticas europeas sobre competitividad para despojarlas de sesgos ideológicos y de burocracia, y dijeron que así lo defenderán en Bruselas.

«Un tema con el que estamos de acuerdo es que es necesario un decisivo cambio de paso sobre competitividad de nuestras empresas», dijo Meloni en una rueda de prensa conjunta con Merz tras una cumbre bilateral en Roma.

Meloni criticó una «cierta visión ideológica» de la transición ecológica que, a su parecer, ha perjudicado a la industria europea sin beneficiar al medio ambiente.

«Un dato evidente para cualquiera que sea intelectualmente honesto es que una cierta visión ideológica de la transición verde ha puesto de rodillas a nuestras industrias para entregar Europa a nuevas y peligrosas dependencias estratégicas sin lograr incidir realmente en la protección global de la naturaleza», criticó.

Por esa razón, avanzó que para el próximo encuentro informal del Consejo Europeo de febrero, Italia y Alemania presentarán juntas una petición para «pisar el acelerador en esto».

«Estamos convencidos de que hay márgenes para corregir estos errores y la decadencia industrial de nuestro continente pero hace falta valentía. Queremos pisar el acelerador en esto, y por eso nos presentaremos a la cumbre informal del 12 febrero en Bruselas, donde se inicia la discusión de temas de competitividad de cara a marzo», dijo.

Las prioridades de esta postura italo-germana serán «la simplificación de la burocracia europea, el refuerzo del mercado único, el impulso de la industria automovilística y una política comercial ambiciosa basada en reglas compartidas e igualdad de condiciones», declaró.

Por su parte, Merz defendió que Europa «debe recuperar un nuevo impulso» y, para ello, será preciso «desmantelar la burocracia» para convertir el bloque en «más competitivo».

«Esta es nuestra prioridad», ha subrayado el canciller alemán. EFE

