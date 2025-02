Memphis Depay asume la camiseta 10 del Corinthians tras polémica con el argentino Garro

2 minutos

São Paulo, 12 feb (EFE).- Corinthians anunció este miércoles que el delantero neerlandés Memphis Depay asumirá el dorsal 10 esta temporada, en una decisión pactada previamente que desagradó al anterior dueño de la camiseta, el argentino Rodrigo Garro.

El club brasileño mostró en un video en sus redes sociales al exjugador del Atlético de Madrid y FC Barcelona levantando la camisa albinegra con la inscripción «Memphis 10».

El atacante estrenará la nueva numeración en el clásico de este miércoles contra el Santos de Neymar, que también lleva el 10, en el Neo Química Arena de São Paulo, por el Campeonato Paulista, según le confirmaron a la Agencia EFE fuentes del club.

Hasta el momento, el argentino Rodrigo Garro portaba la 10, y Depay, que llegó al club brasileño en septiembre del año pasado, vestía la camiseta 94.

En declaraciones a TNT, Garro confesó su descontento con el cambio, aunque afirmó que respeta las decisiones del club.

“Si el club ve algún tipo de beneficio y piensa que es ideal en este momento, tengo que respetarlo. Como ya he dicho, no fue una decisión que me agradara», afirmó el argentino, que ahora vestirá la camiseta número 8.

Sin embargo, en declaraciones a medios, el neerlandés desestimó cualquier discusión con Garro, y afirmó que su relación con el argentino es «mucho mayor» que una camiseta y que se necesitan el uno al otro para «hacer historia» en el Corinthians.

Según el portal deportivo Ge, el cambio en la numeración estaba estipulado en una de las cláusulas del contrato firmado entre Depay y el club brasileño el año pasado. EFE

adm/cms/cav