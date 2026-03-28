Mercosur y Canadá confían en cerrar su acuerdo comercial «en los próximos meses»

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São Paulo, 28 mar (EFE).- El Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y Canadá esperan concluir las negociaciones de su acuerdo de libre comercio «en los próximos meses», informaron este sábado fuentes oficiales.

La posibilidad de cerrar un acuerdo pronto fue compartida en una reunión de trabajo entre el titular brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, al margen de la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC, en Yaundé (Camerún).

Ambos ministros apreciaron «con satisfacción» los recientes avances en las negociaciones comerciales entre Mercosur y Canadá, y destacaron «el compromiso político» de las partes, así como «las perspectivas positivas para concluir las conversaciones en los próximos meses».

Vieira y Sidhu también aprovecharon la ocasión para conversar sobre la próxima visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Brasil, prevista para abril, según informó el ministerio brasileño de Exteriores en sus redes sociales.

En febrero pasado, representantes del Mercosur y Canadá celebraron en Brasilia la octava ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio, proceso que se retomó en octubre de 2025.

En aquella ocasión, las delegaciones resaltaron el «espíritu constructivo y la apertura al diálogo» durante las negociaciones con el fin de avanzar hacia «un acuerdo equilibrado, ambicioso y mutuamente beneficioso».

Ya entonces las partes manifestaron su intención de concluir las negociaciones durante el primer semestre de 2026.

El Mercosur, que también cuenta con Bolivia en el proceso final de su adhesión, ha impulsado su apertura comercial en los últimos años con acuerdos con Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea (UE).

El pacto con la UE se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras 26 años de negociaciones, y entrará en vigor de manera provisional el próximo 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos de los cuatros socios plenos del Mercosur y el aval de la Comisión Europea.

El grupo suramericano también confía en cerrar este año las negociaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos.

La búsqueda de nuevos socios llega en un momento de reconfiguración del tablero global, con Estados Unidos inmerso en su guerra arancelaria, y China ganando terreno en sectores como el de minerales críticos, clave para la transición energética, la digitalización y la defensa. EFE

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