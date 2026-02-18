Merz: Alemania podría ofrecer aviones para transportar armas nucleares en paraguas europeo

4 minutos

Berlín, 18 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, explicó este miércoles que Alemania podría ofrecer aviones militares capaces de transportar bombas atómicas, al tiempo que insistió en que no se trata de dotar al país centroeuropeo de armas nucleares propias cuando habla de conversaciones sobre un paraguas nuclear europeo.

En el pódcast ‘Machtwechsel’ (cambio de poder) grabado después de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde confirmó que mantiene conversaciones iniciales con el presidente francés, Emmanuel Macron sobre una disuasión nuclear europea, Merz señaló que Alemania dispone en las Fuerzas Armadas de «aviones con capacidad nuclear».

«Estaríamos en condiciones de transportarlas, armas nucleares estadounidenses. Teóricamente, eso también podría aplicarse a armas nucleares británicas y francesas», explicó.

Merz señaló que, según tiene entendido, las armas nucleares francesas están basadas en el mar, «lo que técnicamente probablemente lo haría menos viable».

«Como se puede ver estas cuestiones implican una montaña de asuntos técnicos sin resolver, una montaña de cuestiones jurídicas y de derecho internacional sin aclarar, y una montaña de preguntas prácticas que debemos debatir conjuntamente», explicó.

«Estamos completamente al principio. Lo único que ha ocurrido hasta ahora es que el canciller alemán le ha dicho al presidente francés: hablemos de ello. Nada más», añadió.

«Todo esto suena mucho más nuevo de lo que en realidad es. Ya (el expresidente francés Charles) de Gaulle le ofreció a (el excanciller alemán Konrad) Adenauer incluir a Alemania bajo el paraguas nuclear de la fuerza francesa», sostuvo Merz.

En aquel entonces, Adenauer no aceptó la propuesta y ahora lo ha planteado Macron ya en dos ocasiones, afirmó.

«Mis dos predecesores no retomaron esa idea en su momento, comprensiblemente, pero los tiempos han cambiado y al menos me gustaría que habláramos de una posible oferta de los franceses», explicó el canciller.

«No sé si al final del día saldrá algo de ello, pero considero que en estos tiempos no se puede simplemente dejar de examinar una propuesta así por parte del Gobierno francés», añadió.

Merz reiteró que «no es una opción» dotar a Alemania de armas nucleares propias.

Reiteró que Alemania lo tiene prohibido, dado que la RFA y la RDA firmaron el Tratado Dos más Cuatro de 1990 con Francia, el Reino Unido, Rusia y EE.UU. que devolvió la plena soberanía a Alemania, que renunció a la posesión de armas atómicas, biológicas y químicas.

Alemania también ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, añadió Merz.

«No quiero que Alemania piense en dotarse de armamento nuclear propio», insistió.

«Pero que, por ejemplo, hablemos con Francia, quizá también con el Reino Unido, sobre la cuestión de si podemos fortalecer la parte europea de la OTAN de modo que la disuasión nuclear -como complemento a lo que llamamos el paraguas nuclear estadounidense- pueda verse reforzada por británicos, franceses y alemanes, también para proteger la integridad territorial de Alemania, me parece necesario», indicó.

La disuasión nuclear de la OTAN se basa actualmente principalmente en las armas nucleares estadounidenses, pero ante el giro dado por el presidente Donald Trump hacia Europa, el Viejo Continente ha empezado su camino hacia una mayor independencia en defensa de EE.UU.

Según la cadena de televisión pública alemana ‘ARD’, Se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, si bien este dato no ha sido confirmado.

El Ala Aérea Táctica 33 de la Fuerza Aérea alemana se encuentra en Büchel, una de las dos bases de aviones de combate Tornado. EFE

cae/jgb