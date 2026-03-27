Merz abordará con Al Sharaa la guerra contra Irán y la reconstrucción de Siria

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Berlín, 27 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el próximo lunes con al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, con quien abordará la guerra contra Irán, pero también la situación en la propia Siria y la cuestión de la reconstrucción del país, en una reunión que estará precedida de una mesa redonda económica germano-siria.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, dijo no querer anticiparse a las conversaciones, como es habitual, para permitir así también un «ambiente abierto al diálogo», pero adelantó que sin duda se abordará la situación en la región y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la evolución en la propia Siria en las diferentes zonas del país, el retorno de los sirios y la cuestión de la reconstrucción.

«Ha llegado el momento de la reconstrucción y de eso tratará esta conversación», afirmó el portavoz, quien agregó que el interés del Gobierno alemán es que Siria se reconstruya «de forma estable y próspera», también con la ayuda de los muchos sirios que huyeron de la guerra civil y encontraron refugio en Alemania y Europa.

Asimismo, Merz abordará con su interlocutor la política interna de Siria, la situación de los distintos grupos étnicos y cómo el gobierno central mantendrá la cohesión, añadió.

Antes de la reunión del canciller y el presidente sirio, está previsto que Al Sharaa participe en una mesa redonda económica germano-siria por invitación de los Ministerios de Exteriores, de Economía y Energía y de Cooperación Económica y Desarrollo, en la que representantes económicos y gubernamentales intercambiarán opiniones con el presidente sirio sobre las perspectivas de recuperación económica y la reconstrucción de Siria.

Martin Giese, portavoz de Exteriores, señaló que el prolongado conflicto en Siria ha tenido un impacto devastador en la economía del país y subrayó que la gran pobreza de la población y las elevadas necesidades financieras para la reconstrucción pueden abordarse también mediante el fortalecimiento económico del país.

Agregó que con el levantamiento de numerosas sanciones por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU tras el fin del régimen de Bachar al Asad, se han sentado las bases para ello, algo por lo que también abogó el Gobierno alemán, anotó.

Este levantamiento de sanciones es un primer paso, y ahora se trata de identificar otros factores que puedan favorecer la estabilización económica, también a través de la participación extranjera, señaló.

En este sentido, está previsto que se debatan, sobre todo, las perspectivas para una mejora del suministro energético en Siria, el refuerzo de las relaciones económicas bilaterales con Alemania -donde existe un gran potencial de intercambio, se mostró convencido- y las condiciones para la reintegración de Siria en el sistema financiero internacional, un «problema urgente» en el que Alemania también quiere ayudar, afirmó.

Por su parte, Tim-Niklas Wentzel, portavoz de Economía, coincidió en la importancia de una estabilidad en la región, lo que incluye un sistema económico que funcione y una reactivación económica.

«Vemos oportunidades para que las empresas alemanas contribuyan con sus productos y sus conocimientos técnicos, en colaboración con los sirios sobre el terreno», subrayó. EFE

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