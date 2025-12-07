Merz avisa a Netanyahu de que no anexione Cisjordania; él responde que es «tema de debate»

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, avisó este domingo en Jerusalén al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su país no puede llevar a cabo «ninguna medida» anexionista en el territorio palestino de Cisjordania y el mandatario israelí le contestó que eso es aún «tema de debate».

Merz y Netanyahu dieron una rueda de prensa conjunta durante la visita a Israel del canciller alemán, el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza.

Durante sus palabras introductorias, Merz afirmó rotundo que «no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania», y abundó en que no se puede producir «ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión».

Las palabras de Merz se producen después de que el parlamento israelí votara a favor el pasado octubre, en una lectura preliminar, de una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, una medida condenada con dureza por varios países y también por la aliada Administración estadounidense y su presidente, Donald Trump.

Preguntado en la rueda de prensa por el aviso de Merz, Netanyahu indicó que el ‘statu quo’ en Cisjordania «no ha cambiado» y que Israel sigue controlando su seguridad.

«Por eso no hay un estallido de terrorismo desde Judea y Samaria (término bíblico al que el Gobierno israelí se refiere para hablar de Cisjordania), ni desde las zonas palestinas», afirmó el primer ministro.

Y añadió que «ese principio se mantendrá en el futuro previsible» y que «no tiene nada que ver con la cuestión de la anexión política, que sigue siendo tema de debate».

Respecto a un futuro Estado Palestino (compuesto por Cisjordania y la Franja de Gaza), Merz dijo que Alemania trabaja para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio, pero añadió que su país cree asimismo «firmemente» en la solución de dos estados -palestino e israelí-.

«Una solución de dos estados solo puede lograrse mediante negociaciones, y será el resultado de estas negociaciones, pero estas negociaciones son necesarias ahora mismo», explicó.

Según Merz, su gobierno mantiene que «el reconocimiento de un Estado Palestino solo puede ser el final, no el comienzo, de dicho proceso», razón por la cual Alemania, dijo, no lo reconoció en la Asamblea de la ONU de septiembre, al contrario que varios países que sí dieron ese paso, entre ellos, el vecino Francia.

El canciller se refirió asimismo a las reformas que se ha comprometido a acometer la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, de cara a su papel en el gobierno de Gaza y en un futuro Estado Palestino.

«Hay mucho que criticar sobre esta autoridad, y con razón. Yo mismo la critico», dijo para recordar que, «ahora que hay indicios de reforma», se debe apoyar a la ANP, lo que él mismo hizo en una llamada ayer con su presidente, Mahmud Abás.

Los territorios palestinos no cuentan actualmente con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la ANP.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo de 1993.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).EFE

