Merz cree en el futuro del FCAS tras nombrar con Macron a moderadores para desbloquearlo

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Berlín, 27 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este viernes su confianza en que el futuro avión de combate europeo (FCAS) salga adelante con el nombramiento de dos moderadores de Francia y Alemania que tienen el encargo de presentar un plan de desbloqueo antes de abril.

«Hemos nombrado a dos moderadores, uno de Francia y otro de Alemania, que tienen ahora el encargo hasta finales de abril de presentar una propuesta sobre cómo salvar este proyecto con un plan industrial», señaló Merz en un acto público organizado por el diario ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’.

Merz dijo que la semana pasada, antes de la reunión de líderes de la Unión Europea (UE), tuvo la oportunidad de cenar y hablar durante dos horas y media con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que abordó el FCAS y su futuro.

«Pusimos las cartas sobre la mesa y dijimos que queríamos intentar salvarlo, aunque hay algunas dificultades técnicas. Pero también hay algunas dificultades industriales», reconoció Merz al aludir a los problemas que llevan años frenando el proyecto, que cuenta con participación española.

Ante las tensiones industriales entre Alemania y Francia que han frenado el FCAS, Merz admitió haber estado a punto de sacar a su país de la iniciativa, pero rechazó esa opción en última instancia por responsabilidad.

«Lo diré con toda sinceridad, estuve a punto retirarnos, porque ya casi no veía ninguna posibilidad», contó Merz.

«Pero de camino a Bruselas me dije: ‘En realidad, tienes que volver a intentarlo; no quiero que dentro de cinco ó diez años me digan que deberíamos haberlo intentado entonces’. Nosotros, lo hacemos ahora porque simplemente veo lo necesario que es», abundó.

El Futuro Sistema Aéreo de Combate es uno de los proyectos estratégicos más relevantes para Europa y para España, que participa junto con Francia y Alemania.

En las últimas semanas, el contexto del programa ha estado marcado por las tensiones entre los socios industriales, especialmente entre Dassault Aviation y Airbus, debido al reparto de responsabilidades y liderazgo en el desarrollo del nuevo caza europeo de sexta generación.

El grupo español Indra, coordinador nacional del programa, se ha posicionado como «parte de la solución» ante esa rivalidad franco-alemana, y ha destacado el papel de España como socio en igualdad de condiciones con los otros dos países.

El FCAS prevé estar operativo en torno a 2040 y supone una inversión global de unos 8.000 millones de euros, de los que España tiene presupuestados 2.500 millones.

El Gobierno español ha autorizado contratos con Indra y Airbus por 350 millones de euros para desarrollar la parte nacional del sistema, con vigencia hasta 2031.

El proyecto contempla un caza de nueva generación acompañado de drones y sistemas conectados mediante una nube de combate, lo que le convierte en un «sistema de sistemas» destinado a revolucionar la defensa aérea europea. EFE

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