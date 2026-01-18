Merz reitera que Alemania está al lado de Dinamarca y de la población de Groenlandia

Berlín, 18 ene (EFE). – El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este domingo que Alemania está firmemente del lado de Dinamarca y de la población de Groenlandia, y recalcó que «amenazar con aranceles socava las relaciones transatlánticas y encierra el riesgo de que se presente una escalada», añadió.

De este modo, Merz respondió a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los países de la UE y la OTAN que han desplazado soldados a Groenlandia y a los podría gravar con unos aranceles del 10%, ampliables al 25% a partir de junio, si persisten en su actitud.

«Estamos firmemente unidos al lado de Dinamarca y de la población de Groenlandia. Como miembros de la OTAN tenemos la obligación de trabajar en fortalecer la seguridad en el Ártico», dijo Merz en su cuenta de X.

Alemania estuvo entre los ocho países que desplazaron soldados a Groenlandia con una misión de exploración con el propósito de determinar que se podía hacer para fortalecer la seguridad de la isla y del Ártico.

Los 15 soldados que componían la misión llegaron el viernes a Groenlandia y abandonaron hoy la isla. Según el comando de la misión esta se concluyó exitosamente y ahora deberán analizarse los resultados. EFE

