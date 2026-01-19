Merz ve «alentador» el acuerdo alcanzado entre las milicias kurdas y el Gobierno sirio

3 minutos

Berlín, 19 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó este lunes de «alentador» el acuerdo de alto el fuego alcanzado el domingo entre el Gobierno sirio y las milicias kurdas tras dos semanas de enfrentamientos violentos, al tiempo que subrayó el deseo de su Ejecutivo de apoyar el proceso de reconciliación en el país.

«El hecho de que ayer se haya producido un alto el fuego entre el Ejército sirio y los combatientes kurdos es una señal alentadora. Pero sin duda aún queda mucho trabajo por hacer. Acompañamos este trabajo con el apoyo al Gobierno sirio y mi invitación al presidente sirio para que venga a Berlín no ha quedado sin efecto por la necesaria cancelación de ayer, sino que sigue en pie», declaró Merz, quien tenía previsto recibir el martes a Ahmed al Sharaa.

Agregó que el Gobierno alemán no ha evaluado de manera concluyente el plan de 14 puntos acordado el domingo con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), las milicias vinculadas a la administración autónoma que controla las zonas de mayoría kurda en el noreste de Siria, pero expresó el interés en «apoyar todo el proceso de reconciliación en el país».

«Siria es un país grande e importante en Oriente Medio, un país que podría también ser fuente de prosperidad y paz para toda la región. Por eso invité al presidente Al Sharaa a Alemania», afirmó.

Recordó, además, que Alemania sigue acogiendo a alrededor de un millón de refugiados sirios, «muchos de los cuales esperan poder regresar a su patria».

«Cuando se den las condiciones adecuadas, regresarán. Por lo tanto, también tenemos un propio interés en que este país recupere la calma, que reine la paz y que sea posible la convivencia entre los diferentes grupos de la población», añadió.

Un portavoz del Ejecutivo alemán había confirmado previamente a EFE que la visita del presidente sirio a Berlín se ha aplazado por razones de política interior siria.

Estaba previsto inicialmente que Al Sharaa llegase a la capital alemana este lunes en su primer visita desde que se hiciera con el poder hace poco más de un año, tras el colapso del régimen de Bachar al Asad, y que se reuniese el martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, entre otros.

La invitación del presidente sirio a Berlín fue acogida con indignación por diversas organizaciones kurdas y representantes de otras minorías étnicas y religiosas en Siria, que convocaron numerosas protestas en repulsa en Alemania.

Pese al aplazamiento del viaje, los organizadores de la manifestación central prevista para la tarde del lunes en Berlín, que ha recibido también el respaldo de agrupaciones feministas e izquierdistas, así como por varios diputados del partido La Izquierda, confirmaron a EFE que habían decidido mantener el acto.

En su llamamiento, la plataforma detrás de la protesta había destacado que los civiles kurdos, yazidíes, alauíes, drusos o cristianos están sometidos a una «violencia sistemática» por parte de las fuerzas del islamista Al Sharaa, un recibimiento del cual en Berlín «viola la dignidad humana e ignora el sufrimiento de las víctimas». EFE

