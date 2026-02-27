Merz visitará a Trump el martes para tratar temas como la guerra de Ucrania en Washington

Berlín, 27 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará a Estados Unidos la próxima semana para reunirse el próximo martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que abordará asuntos bilaterales y cuestiones internacionales como la guerra de Ucrania.

Merz y Trump se reunirán en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cita tras la cual ambos mantendrán una comida juntos, según informó el portavoz del canciller, Sebastian Hille, en un comunicado.

«Entre los asuntos que se tratarán en la reunión bilateral se encuentran cuestiones económicas y de seguridad, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la situación en Oriente Medio», precisó Hille.

Se trata de la segunda visita que Merz hace a Trump en la Casa Blanca tras el encuentro que ambos mantuvieron allí en junio pasado.

La visita de Merz llegará en un momento de particular tensión comercial entre Estados Unidos y Europa.

El Parlamento Europeo suspendió esta semana el acuerdo comercial de la UE con EE.UU. hasta que Washington aclare si cumplirá el pacto alcanzado con Bruselas el pasado verano.

Esa suspensión se produjo tras la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó la base legal de los aranceles impuestos desde el retorno de Trump al Gobierno.

Sobre las cuestiones comerciales, según precisó Hille en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, «el canciller ha dejado claro que es importante que actuemos de forma coordinada a nivel europeo, como siempre hacemos en estas cuestiones».

Hille indicó que no estaba previsto que a Merz, que esta semana visitó China, donde pudo reunirse, entre otros con el presidente chino, Xi Jinping, lo acompañe hasta Washington una delegación con representantes de la economía alemana, la mayor de Europa y la tercera del mundo. EFE

