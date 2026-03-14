Messi causa baja ante Charlotte y su gol 900 tendrá que esperar

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Lionel Messi será baja en el partido del sábado del Inter Miami ante Charlotte en la liga norteamericana (MLS), por lo que el astro argentino se mantiene con un registro de 899 goles en su carrera.

Un vocero del Inter confirmó a la AFP que tanto Messi como su compatriota Rodrigo De Paul no viajaron con el resto del equipo a Charlotte para recibir un «descanso» en este intenso arranque de temporada.

Messi, de 38 años, llegó a los 899 tantos el pasado fin de semana en un triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la MLS.

Las expectativas estaban al máximo por ver al capitán del Inter alcanzar los 900 goles este sábado en Charlotte, después de que se quedara en blanco en el empate 0-0 del miércoles ante Nashville SC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Finalmente el entrenador Javier Mascherano decidió dar un descanso este sábado a su estrella de cara al juego de vuelta ante Nashville que se disputará el miércoles en la cancha del Inter.

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