Met y Museo de Shanghái se unen para exposición conjunta «en momento de necesario diálogo»

3 minutos

Nueva York, 27 feb (EFE).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) inaugurará mañana la exposición ‘Recasting the past’, compuesta por 200 obras de arte chinas en bronce, para el que se alió con el Museo de Shanghái en una colaboración definida por ambas partes como «ejemplo de amistad y colaboración» entre instituciones.

«Se trata de un ejemplo de mutuo entendimiento y de lo que podemos hacer colaborando juntos; no importan las millas u océanos que nos separen. En un momento de diálogo necesario, más importante que nunca, los museo son grandes plataformas para predicar con el ejemplo», dijo el director del Museo de Shanghái, Chu Xiaobo, en un pase previo para la prensa desde el Met.

La muestra, titulada ‘Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes 1100-1900’, está conformada por una gran variedad de vasijas de bronce complementadas con una selección de pinturas, cerámicas y jades, entre otras creaciones.

Asimismo, entre otras secciones, puede disfrutarse de una sala con artículos de decoración en bronce que examina cómo este metal fue utilizado la dinastía Ming, que reinó en China entre los años 1268 y 1644, en sus entornos más íntimos.

En la antigua China, las vasijas de bronce eran emblemas de rituales y poder, pero fue a partir del año 1100 cuando esas obras se redescubrirían como reflejo de una época dorada perdida tiempo atrás y que merecía ser estudiada y emulada. Un proceso de revalorización que duró casi ocho siglos, hasta 1900.

Este ‘regreso al pasado’ fue parte de un fenómeno generalizado que se extrapoló a todas las artes para recuperar las virtudes de una tradición clásica, y por el que el Met y el Museo de Shanghái han apostado de cara a esta exposición conjunta.

«No espero que todos tengan mi misma obsesión con el bronce que tengo yo, pero quien venga no se arrepentirá por la singularidad de un material que solo pudo ocurrir en este período y lugar concreto», aseguró el comisario de arte chine en el Met, Pengliang Lu.

Unas 100 piezas de la colección del Met se verán complementadas por casi 100 préstamos de importantes instituciones de China, Japón, Corea, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos para presentar una narrativa más completa.

«Al reunir préstamos importantes de instituciones de China junto con obras de la colección del Met, esta exposición ofrece a los espectadores una importante oportunidad de comprender mejor el impacto estético y cultural duradero de los objetos de bronce», expresó el director del Met, Max Hollein.

La muestra puede visitarse hasta el 28 de septiembre en Nueva York, para después abrir sus puertas el 12 de noviembre en Shanghái, donde permanecerá hasta el 16 de marzo de 2026. EFE

