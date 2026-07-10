Meta afirma que Bruselas no tuvo en cuenta sus acciones para proteger a los menores

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Bruselas, 10 jul (EFE).- La tecnológica estadounidense Meta acusó este viernes a la Comisión Europea de no haber tenido en cuenta las «importantes» acciones que ha llevado a cabo para proteger a los menores en Instagram y Facebook, después de que el Ejecutivo comunitario dijese que ambas plataformas tienen un diseño adictivo.

«Estamos en desacuerdo con estas conclusiones preliminares, que no reflejan con precisión las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes», dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.

En concreto, la tecnológica apunta a las Cuentas de Adolescentes, que «los protegen automáticamente» del contenido que ven y que cuentan con herramientas de control parental que permiten a los padres «bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de uso de pantalla a tan solo 15 minutos diarios».

La Comisión Europea acusó hoy a Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) porque sus dos plataformas tienen un diseño adictivo, debido a su ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y un contenido «altamente personalizado» que ponen en riesgo «el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables».

Bruselas considera que las funciones de ambas redes sociales «activan el ‘modo de piloto automático’ del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo», según señaló en un comunicado.

Son las conclusiones preliminares a las que ha llegado la Comisión tras la investigación que inició en mayo de 2024, por la que el pasado mes de abril ya acusó a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.

El Ejecutivo comunitario asegura además que Meta ha ignorado la información disponible sobre la cantidad de horas que los menores pasan por la noche en ambas redes sociales y asegura que las herramientas de gestión del tiempo, incluidas las que se activan por defecto para los adolescentes, se puede desactivar «fácilmente».

Y considera que las herramientas de control parental «solo son efectivas» si los padres o tutores «poseen los conocimientos técnicos adecuados» y si dedican «tiempo y esfuerzo» a comprender su funcionamiento.

Meta tiene ahora la posibilidad de rebatir las alegaciones de la Comisión, pero si a Bruselas no le convencen los argumentos y no corrige el diseño de Instagram y Facebook, podría imponerle una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global.

La tecnológica aseguró que comparte «el compromiso de la Comisión Europea de ofrecer a los adolescentes experiencias seguras y positivas en internet» y prometió seguir trabajando con la institución «de forma constructiva».

En otro comunicado, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) dijo que el paso que ha dado la Comisión Europea es «alentador» y le instó a «garantizar» que Meta lleve a cabo «cambios significativos que prioricen los derechos e intereses de los consumidores». EFE

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