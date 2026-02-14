Metsola califica de «cinismo» el debate sobre que haya elecciones en Ucrania

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, calificó este sábado de «cinismo» debatir sobre que haya elecciones en Ucrania y dijo que «no se puede obligar a personas sin electricidad a ir a votar».

«El cinismo con el que estamos debatiendo las elecciones en Ucrania. ¿Cuándo hemos tenido elecciones justas en Rusia? ¿Cuándo vamos a decir que si hay bombas cayendo sobre las ciudades, no se puede obligar a personas sin electricidad a ir a votar?», dijo la eurodiputada durante un debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Esta es una trama cínica en la que estamos cayendo y que no debemos permitir bajo ningún concepto», añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó en el mismo foro que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE.UU., Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.

Pese a las múltiples denuncias de irregularidades que se han hecho sobre los comicios rusos, el Kremlin y, en varias ocasiones Trump, han utilizado esa circunstancia para poner en duda la legitimidad democrática de Zelenski. EFE

par/ah