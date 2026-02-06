Mette-Marit de Noruega lamenta la relación con Epstein y promete más explicaciones

Copenhague, 6 feb (EFE).- La princesa Mette-Marit de Noruega, esposa del príncipe heredero Haakon, se disculpó este viernes de nuevo por su relación con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y prometió más explicaciones detalladas en el futuro.

«Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser», señaló la princesa en un comunicado enviado por la Casa Real noruega.

Mette-Marit lamentó también «la situación en la que he puesto a la Casa Real, en especial al rey y a la reina».

El comunicado muestra comprensión por las reacciones provocadas en Noruega por las últimas revelaciones, que prueban contactos ocurridos en 2014, un año después de que la princesa aseguró que había dejado de comunicarse con Epstein, cuando se conoció por primera vez su relación en 2019.

«La princesa heredera condena los ataques y los actos criminales de Epstein. Lamenta mucho no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era», sostiene la Casa Real.

Mette-Marit «quiere contar lo que ocurrió y explicarse de forma más completa», pero no puede ahora mismo porque atraviesa «una situación exigente», continúa el comunicado, que pide comprensión porque necesita tiempo «para recuperarse».

Marius Høiby, hijo de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon, afronta desde el pasado lunes un juicio en Oslo en el que está acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violación a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños.

La Casa Real reiteró que Mette-Marit nunca visitó la isla privada de Epsein y que nunca ha recibido dinero suyo.

«Espero que haya comprensión, porque ella ahora necesita un poco de tiempo», declaró Haakon este viernes durante una visita a una guardería en Oslo.

En declaraciones a la televisión pública NRK, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, calificó las disculpas de la princesa de «honestas» y pidió respeto para su intención de explicarse en profundidad más adelante.

Mette-Marit ya se había disculpado en un comunicado el sábado pasado, al día siguiente de la publicación de los nuevos archivos sobre Epstein, y asume su responsabilidad, lamenta su «escaso juicio» y admite sentir «vergüenza».

Varias organizaciones de las que la princesa ejerce como protectora habían enviado esta semana una carta a la Casa Real para solicitar más explicaciones sobre su relación con Epstein. EFE

