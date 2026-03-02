Mexicanas lanzan iniciativa para incorporar perspectiva de género en políticas sanitarias

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- Activistas mexicanas presentaron este lunes la Red de Mujeres por la Salud (Remusa) una iniciativa a nivel país para incorporar la perspectiva de género en las políticas sanitarias.

“Vivir con salud no solo es como ausencia de enfermedad, es también vivir con dignidad, con autonomía y en condiciones reales para cuidarnos, y justamente para eso nace Remusa”, señaló en una conferencia de prensa Claudia Moreno, abogada y vocera de la iniciativa.

La activista señaló que Remusa es una plataforma de articulación libre de conflicto de interés, integrada por mujeres defensoras del derecho a la salud, activistas, organizaciones civiles y colectivas feministas.

De acuerdo con sus impulsoras, la red surge como un espacio de “resistencia y propuesta” para vigilar, incidir y transformar el sistema de salud en México.

Durante la presentación, las integrantes señalaron que el objetivo es garantizar que el derecho a la salud se ejerza bajo principios de autonomía, diversidad y justicia social, en un contexto donde las brechas de género impactan de manera diferenciada el acceso a servicios médicos y condiciones de bienestar.

“La vida nos demuestra algo que es que ese derecho no se vive igual para todas. Ser mujer significa que siempre nuestra salud no es prioridad”, señaló Moreno.

Por ello, con la iniciativa buscan incidir y poner sobre la mesa “que los problemas que enfrentamos las mujeres son problemas de todas y todos”.

La red tendrá como ejes transversales la investigación, la incidencia y la comunicación con perspectiva de género.

Entre los temas prioritarios que abordará se encuentran la salud mental, los trabajos de cuidado, las adicciones, la cobertura universal de salud, la alimentación, así como la atención a mujeres en contexto de movilidad.

Las activistas subrayaron que buscan articular voces y acciones para exigir políticas públicas que reconozcan las necesidades específicas de las mujeres en toda su diversidad y garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a la salud.

“Remusa nace para que ninguna mujer más transite entre el diagnóstico, el sistema, el trabajo y la crianza. La Red busca sostener y contener a las mujeres. La colectividad es la fuerza y eso busca esta red”, añadieron. “Lo que no se nombra no existe, y lo que no se organiza no se logra”.

En la presentación participaron mujeres de distintas edades y perfiles profesionales, entre ellas Abigail Villaseñor, diseñadora gráfica; Adriana Rocha Camarena, economista; Alejandra Bolaños, investigadora de políticas públicas; Belén Sáenz-de-Miera Juárez, economista e investigadora, Denise Rojas, comunicóloga.

Además de Guadalupe Ponciano, doctora investigadora; Isabel Rubio, abogada; Liliana Hernández Sánchez, especialista en políticas públicas; Luz Miriam Reynales, epidemióloga y médica; Sora Torres, contadora; Valentina Ochoa, politóloga, y Yahaira Ochoa Ortiz, comunicóloga y especialista en género.

Las participantes invitaron a más mujeres a sumarse a la iniciativa a través de su sitio web y redes sociales, con el objetivo de fortalecer una agenda colectiva que coloque la salud de las mujeres como prioridad en el debate público. EFE

