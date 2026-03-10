Miércoles, 11 de marzo de 2026

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán mantiene su tono de desafío ante Estados Unidos y amenaza con “no dejar salir un litro de petróleo” de Oriente Medio si continúan los ataques contra su territorio, mientras las calles del país se llenan de retratos del nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, quien aún no se ha dirigido a la nación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Fuerza Aérea israelí continúa sus bombardeos masivos en Irán y el sur del Líbano, mientras su sistema de defensa antiaéreo se enfrenta al reto de interceptar las bombas en racimo iraníes en su territorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El número de desplazados sigue al alza en el Líbano, en medio de una campaña de las autoridades para tratar de movilizar recursos para lidiar con la crisis. (Texto)

– El Parlamento Europeo debate la situación en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en una reunión en la que también tratarán la próxima cumbre de líderes europeos, que se celebrará la próxima semana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comparece en el Parlamento para informar sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sobre el Consejo Europeo. (Texto) (Vídeo)

– La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

– El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a los responsables de los partidos políticos para informarles de los riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio y de la posición francesa. (Texto)

– El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, presenta el plan priorizado de la organización para atender a las mayores emergencias en el mundo, revisado tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

– Aerolíneas asiáticas y del Pacífico están modificando sus operaciones ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, una ruta habitual para vuelos intercontinentales, lo que ha llevado a las grandes compañías de la región a alterar sus rutas, reducir la frecuencia de vuelos o aumentar su precio. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania alerta contra una posible relajación de las sanciones al petróleo ruso en el nuevo contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y trabaja para que las negociaciones a tres con Rusia y EE.UU. se reanuden lo antes posible pese a que la atención de Washington se centra ahora en Teherán.

(Texto)

CHILE INVESTIDURA

Valparaíso (Chile) – El ultraderechista José Antonio Kast es investido presidente de Chile en una ceremonia en el Parlamento, en la ciudad de Valparaíso, a la que asisten una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Kast ofrece su primer discurso tras como presidente en la sede presidencial en Santiago de Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN TERREMOTO

Tokio – Japón marca el 15 aniversario del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que causó 15.900 muertes directas y desencadenó un accidente nuclear en la central de Fukushima, con una serie de actos y un minuto de silencio en los que participará la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

(Texto)(Foto)

SENEGAL HOMOSEXUALIDAD

Dakar – El Parlamento de Senegal debate el proyecto de ley presentado por el primer ministro, Ousmane Sonko, para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales y elevar las condenas de las actuales, de entre uno y cinco años a penas más altas de entre cinco y diez años.

(Texto)

– Se mandará una panorámica sobre la situación legal de la comunidad LGTBI en África. (Texto)

EEUU ELECCIONES

Miami (EE.UU.) – La desinformación en la radio en español y en medios hispanos locales de Estados Unidos, en particular en Florida, representa un riesgo de cara a las elecciones de medio término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, quien creó la herramienta de inteligencia artificial (IA) ‘VERDAD’, para detectar noticias falsas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA POMPEYA

Pompeya (Italia) – Pompeya, la ciudad romana arrasada hace dos milenios por el volcán Vesubio, dedica una exposición permanente a los calcos de cuerpos y hallazgos orgánicos del yacimiento, en un acto que contará con la asistencia del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la reunión que mantendrán el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el puente internacional Atanasio Girardot, uno de los cuatro que comunica el departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, la Agencia Efe enviará este miércoles una serie previa con la guía COLOMBIA VENEZUELA.

– Con motivo de las elecciones municipales en Francia del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía FRANCIA ELECCIONES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- Stuttgart.- PORSCHE RESULTADOS.- El fabricante de deportivos Porsche publica los resultados de 2025.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos de la inflación para febrero. (Texto)

09:00h.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento Europeo debate la situación en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos a Irán y la próxima cumbre de líderes europeos, que se celebra la semana posterior

09:00h.- Estrasburgo.- UE MENORES.- El Parlamento Europeo vota la prórroga una exención a la legislación sobre privacidad para permitir la detección voluntaria de material de abuso sexual de menores en línea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Presentación de la exposición de pintura de David Hockney ‘Un año en Normandía’, que exhibe por primera vez en Londres las pinturas que el artista desarrolló durante 2020 y 2021 en Normandía. Serpentine Gallery (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- OTAN MOLDAVIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Mihai Popsoi.

09:40h.- Madrid.- CUMBRE ODIO.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inaugura la primera edición de la Cumbre contra el Odio, en la que expertos y afectados dialogarán en varios coloquios sobre los efectos de los discursos del odio y la polarización. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de inflación de sus miembros y de las grandes economías emergentes.

12:00h.- Pompeya.- ITALIA POMPEYA.- Pompeya, la ciudad romana arrasada hace dos milenios por el volcán Vesubio, dedica una exposición permanente a los calcos de cuerpos y hallazgos orgánicos del yacimiento, en un acto que contará con la asistencia del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Edimburgo.- FESTIVAL EDIMBURGO.- Presentación del Festival de Edimburgo en su edición de 2026 foto vídeo

13:15h.- París.- FRANCIA PAÍSES BAJOS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO KNEECAP.- Se prevé que el Tribunal Superior de Londres se pronuncie sobre si acepta un recurso de la Fiscalía británica para revocar un fallo de septiembre que anuló «por un error técnico» los cargos de terrorismo al rapero Liam Óg Ó hAnnaidh , del grupo norirlandés Kneecap, acusado de apoyar al movimiento chií libanés Hizbulá en un concierto en 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Ginebra.- ONU HUMANITARIO.- El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, presenta el plan ultra priorizado de la organización para atender a las mayores emergencias en el mundo, revisado tras el estallido de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Lisboa.- PORTUGAL MÉXICO.- La artista mexicana Dyna Lomelí presenta en Lisboa veinte de sus obras en la exposición ‘Esto es México’, dentro del ciclo ‘3 meses más de 50 mujeres en el arte’, organizado por la embajada de su país en Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- POLONIA SUECIA.- Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia continúan su visita de Estado a Polonia, donde se reúnen con el primer ministro, Donald Tusk, participan en un foro de defensa civil, visitan el museo de Varsovia, se reúnen con niños ucranianos y la sociedad civil, y asisten a una conferencia sobre innovación, inversiones y emprendimiento. (Texto) (Foto)

Roma.- IRÁN GUERRA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comparece en el Parlamento para informar sobre la guerra con Irán y sobre el Consejo Europeo (Texto) (Vídeo)

París.- IRÁN GUERRA.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a los responsables de los partidos políticos para informarles de los riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio y de la posición francesa.

Bruselas.- UE TERRORISMO.- Celebración del 22 Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, con la presencia del primer ministro belga, Bart De Wever y el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Madrid – ANIVERSARIO 11M – La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro acogen los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos. (Texto)

América

13:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de febrero. (Texto)

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en enero.

14:00h.- Miami.- EEUU CINE.- El Festival de Cine de Miami presenta su programación con la expectativa de destacar a los latinos (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- Periodistas alertan de la desinformación de medios en español en EEUU como un riesgo para las elecciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El ultraderechista José Antonio Kast es investido Presidente de Chile en una ceremonia en el Parlamento, en la ciudad de Valparaíso, a la que asisten una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Viajeros de Enero. (Texto)

18:00h.- San José.- NICARAGUA MINERÍA.- La ONG Fundación del Río ofrece un análisis sobre las “Concesiones mineras chinas en Nicaragua”, donde presentarán información actualizada y hallazgos sobre el avance de esas concesiones y sus implicaciones ambientales, sociales y legales. (Texto)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA CUBA.- Ciudad de Guatemala – La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío en la atención a la población, tras la decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León de prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA FOTOGRAFÍA.- La española Cristina de Middel, presidenta de la agencia Magnum y Premio Nacional de Fotografía, inaugura la exposición ‘Sueños y Culpas’, que incluye trabajos emblemáticos como The Afronauts (2012) o El proyecto Gentlemen’s Club, en los que investiga la ambigua relación de la fotografía con la verdad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas inicia este miércoles el despliegue de la emblemática alfombra roja, el escenario de 300 metros de longitud que recibirá a las estrellas más brillantes de la industria para la 98º edición de los Óscar (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la CIDH, espacios clave para visibilizar violaciones a derechos humanos y exigir respuestas de los Estados, donde expondrán la situación urgente de Nicaragua.

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, abandona La Moneda y es despedido con honores por la Guardia de Palacio antes de dirigirse a la sede del Parlamento, en Valparaíso, para traspasar el poder al ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- Horas después de ser investido y haber recibido a las delegaciones internacionales, el ultraderechista José Antonio Kast llega a La Moneda, en Santiago, y ofrece su primer discurso al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASKEM RESULTADOS.- La petroquímica brasileña Braskem divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- La red brasileña de gimnasios Smartfit, con amplia presencia en América Latina, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY BID ASAMBLEA.- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inicia este miércoles sus reuniones anuales en Asunción, a la que asisten ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los 48 países miembros del organismo multilateral para debatir asuntos clave para la región como crear cadenas de valor para la industria de minerales críticos o estimular la competencia regional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz – BOLIVIA ESPAÑA – El rey Felipe VI llega a Bolivia junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz, tras asistir juntos a la investidura presidencial en Chile.

Oriente Medio

11:00h.- Rabat.- MARRUECOS ALIMENTOS.- Encuentro organizado por el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos sobre el tema: «Pérdida y desperdicio de alimentos en Marruecos: comprender la magnitud y los desafíos para tomar medidas eficaces».

África

Dakar.- SENEGAL HOMOSEXUALIDAD.- El Parlamento de Senegal debate el proyecto de ley presentado por el primer ministro, Ousmane Sonko, para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales y elevar las condenas de las actuales, entre uno y cinco años, a penas más altas, de entre cinco y diez años. (Texto)

Harare.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe y acusado de intento de asesinato, comparece ante un tribunal de Johannesburgo (Sudáfrica), después de haber presuntamente disparado contra su jardinero. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA LGTBI.- África, que acoge a una treintena de países de los más de sesenta que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, ha experimentado en los últimos años un aumento de los discursos y las leyes contra la comunidad LGTBI, una tendencia a la podría unirse ahora Senegal, que debate este miércoles en su Parlamento un proyecto de ley para endurecer las penas por las relaciones homosexuales. Lucía Blanco Gracia. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la penúltima jornada de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país asiático, cuya sesión de clausura incluye la aprobación del nuevo plan quinquenal (2026-2030).

Tokio.- JAPÓN TERREMOTO.- Japón marca el 15 aniversario del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que dejó 15.900 muertes directas y desencadenó un accidente nuclear en la central de Fukushima, con una serie de actos y un minuto de silencio en los que participará la primera ministra del país, Sanae Takaichi. (Texto) (Foto)

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- Aerolíneas asiáticas y del Pacífico están modificando sus operaciones ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, una ruta habitual para vuelos intercontinentales, lo que ha llevado a las grandes compañías de la región a alterar sus rutas, reducir la frecuencia de vuelos o aumentar su precio. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245