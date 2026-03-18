Miércoles, 18 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

11 minutos

Bangkok/Madrid, 18 mar (EFE).-

Teherán.- La incertidumbre política y social en Irán se acrecienta tras el asesinato por un bombardeo israelí del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, el número 2 del régimen, que deja a la cúpula de poder muy mermada y con perfiles de menor nivel.

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Tel Aviv.- Continúan los bombardeos en la guerra de Israel y EE.UU contra Irán. El régimen persa asegura haber atacado Tel Aviv en venganza por la muerte de Lariyani, mientras que Estados Unidos ha atacado instalaciones de misiles de Irán ubicados cerca del Estrecho de Ormuz.

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Beirut.- Israel continuó esta madrugada con sus ataques contra Líbano, con al menos 19 muertos, tras anunciar su operación terrestre y después de que anoche ordenara la evacuación de la ciudad de Tiro.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse para tratar la situación en Oriente Medio.

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Madrid – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una visita en la que el líder ucraniano prevé firmar acuerdos en materia de defensa.

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La Habana.- La actualidad judicial en EE.UU. y los anuncios de reformas económicas en Cuba en medio de las tensiones bilaterales han revivido el interés en la poderosa y controvertida ley Helms-Burton, lastre para cualquier potencial inversión extranjera en Cuba.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona al Senado para que apruebe una ley federal que exija presentar un documento de identidad con foto para poder votar en las elecciones, una medida que algunos rechazan porque afectaría a ciertas minorías que tienen menos probabilidades de disponer de documentación oficial.

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Kabul.- El conflicto entre Pakistán y Afganistán se recrudece sin tregua y bajo una guerra de relatos: mientras los talibanes afirman que un ataque contra un centro de salud en Kabul causó centenares de muertos, Islamabad dice haber destruido una base terrorista encubierta, y la ONU y otras organizaciones urgen a investigaciones exhaustivas.

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Misgav Am (Israel).- Evolución de la situación en el norte de Israel ante el intercambio de ataques entre el Ejército israelí y Hizbulá.

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Tel Aviv (Israel).- Activistas del movimiento Standing Together colocaron este miércoles pancartas contra la guerra en los edificios que impactaron en junio los misiles de Irán.

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Indre (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el astillero que construye el nuevo portaviones francés de propulsión nuclear, que debe entrar en servicio en 2038: pesará casi 80.000 toneladas y tendrá 310 metros de largo, con capacidad para 2.000 marineros y 30 aviones de combate.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, con quien aborda la ayuda a Ucrania y la guerra en Oriente Medio.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece en la Cámara Baja con su tradicional declaración de Gobierno antes de la cumbre europea, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y los ataques de la República Islámica contra países en el golfo Pérsico y cuando la atención de Washington y de la Unión Europea (UE) se ha desviado de Ucrania por este motivo.

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Oslo.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encuentra en Noruega, donde se reúne con el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en Oslo, y presenciará el ejercicio «Cold Response» en Bardufoss, además de ofrecer una rueda de prensa junto a los ministros de Defensa y de Exteriores del país nórdico, Tore O. Sandvik y Espen Barth Eide, respectivamente.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta su propuesta para crear un régimen de sociedades único para las empresas innovadoras de la UE, bautizado como Régimen 28 o EU Inc., que permitiría que estas se registren en 48 horas, de manera digital y sin requisitos mínimos de capital social para operar en los 27 Estados miembro.

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Washington.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, la penúltima en la que estará al frente de la entidad Jerome Powell, al que el presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto sustituir como presidente de la Fed en favor de Kevin Warsh.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, emite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Montevideo.- Los presidentes de las principales cámaras empresariales de Uruguay —la Asociación Rural y las cámaras de Comercio y Servicios, Industrias y Construcción— participan en un encuentro para analizar los desafíos del sector privado del país de cara a 2026.

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Bogotá.- Comienza el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos, orientado a fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones.

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Lima.- La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, acude al Congreso a pedir el voto de confianza luego de ser nombrada como la cabeza del Consejo de Ministros del nuevo presidente interino, José María Balcázar.

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Bruselas.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en la Conferencia Global Synergy 2026, que este año lleva por título “Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global” y está organizada por el Centro Wilfried Martens.

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Pekín.- Gigantes tecnológicos chinos como Baidu, Alibaba y Tencent han lanzado esta semana plataformas de agentes de inteligencia artificial (IA) ante el auge de estos sistemas tras el éxito en China del programa de código abierto OpenClaw, pese a las alertas de seguridad por parte de las autoridades.

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Seúl.- Manifestantes surcoreanos protestaron este miércoles en Seúl para mostrar su rechazo a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Corea del Sur envíe buques al estrecho de Ormuz y contra las acciones militares de EE.UU. e Israel en Irán.

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Berlín.- El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo no tendrá vuelos regulares este miércoles debido a una huelga convocada por el sindicato alemán de servicios Ver.di, que considera insuficiente la propuesta de la patronal en las actuales negociaciones salariales. Se prevé que unos 57.000 pasajeros se vean afectados.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra la audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

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Miami (EE.UU.).- Los astronautas Jessica Meir y Chris Williams realizan una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI) para preparar la futura instalación de unos paneles solares.

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Seúl.- El popular grupo de K-Pop BTS celebrará el próximo 21 de marzo un concierto gratuito en la plaza de Gwanghwamun, Seúl, titulado «BTS COMEBACK LIVE ARIRANG».

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Miami (EE.UU.).- The Martinez Brothers, un dúo de hermanos de origen puertorriqueño y entre los latinos más influyentes de la música electrónica, repasan en una entrevista con EFE su preparación para el Ultra Music Festival, que se celebrará del 27 al 29 de marzo en Miami.

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Nueva York (EE.UU.).- El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, encabeza un panel de alto nivel sobre el estado y el futuro de la inteligencia artificial de código abierto, en encuentro que reúne en el San Jose Civic a las figuras más influyentes del sector.

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Sídney.- La organización animalista PETA celebra una protesta en el centro de Sídney, en la que participará la modelo Stefania Ferrario, quien protagonizará una acción reivindicativa para promover el veganismo y concienciar sobre el trato a los animales en la industria alimentaria del país.

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Roma.- La Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde el viernes Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de este templo, guarda un histórico y arraigado vínculo con España y a lo largo de los siglos soberanos ibéricos, eclesiásticos y fieles han apoyado a este santuario contribuyendo a su vida, protección y decoración.

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Lisboa.- Diana de Cadaval (Ginebra, 1978) compagina su título de duquesa de Cadaval, uno de los más antiguos de Portugal, con el de escritora para dar voz a legendarias reinas europeas, la última de ellas, María Antonieta, una mujer «víctima de su época y de su tiempo».

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Sídney.- En una casa modesta del árido oeste de Victoria, lejos de festivales y aeropuertos, el escritor australiano Gerald Murnane ha dedicado más de medio siglo a una obra única que desafía la novela convencional. En una entrevista con EFE, realizada tras meses de intercambio por escrito, reafirma su convicción de que, desde el inicio, supo que su camino literario sería distinto.

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Londres.- El informe más exhaustivo de la industria mundial de la música se presenta hoy en un evento virtual organizado por IFPI, que agrupa a 8.000 actores de la industria, incluidas las grandes empresas como Sony, Warner o Universal.

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Austin (EE.UU.).- El South by Southwest (SXSW), el festival anual que reúne nuevas promesas de la música, el cine independiente y la tecnología, celebra este miércoles su última jornada.

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Ciudad de Panamá.- El Museo del Canal de Panamá abre al público la exposición El jardín de Mr. Brown, de la artista Tova Katzman, que reúne más de ocho años de documentación del jardín de plantas medicinales y árboles frutales cultivado por Anselmo González Brown (Mr. Brown). A través de este archivo, se exploran las relaciones entre el jardinero y la artista, la fotografía y el jardín, el paisaje y la soberanía.

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Washington.- El museo de arte moderno Colección Phillips presenta a la prensa la exposición ‘Miró and the United States’, en colaboración con Fundació Joan Miró, para explorar el poco conocido intercambio transatlántico entre el pintor catalán y artistas estadounidenses.

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Ciudad de Panamá.- Copa Airlines lanza la nueva versión del videoclip ‘Sube la Marea’, una canción que rinde honor a la segunda clasificación de Panamá en el Mundial de fútbol, y en la que se espera que participen algunos de los principales artistas del país centroamericano.

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Asunción.- La selección paraguaya de fútbol, que volverá a disputar un Mundial de la FIFA después de 16 años, presenta su nueva camiseta.

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Londres.- Los entrenadores del Atlético de Madrid y el Tottenham, Diego Simeone e Igor Tudor, ofrecen declaraciones tras el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

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cdp/aca/EFE

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