Miércoles, 20 de agosto de 2025 (07.00 GMT)

Jerusalén.- Mohammed Faroun regenta una cafetería en la población de Al Eizariya, cerca de Jerusalén y amenazada de demolición. Es uno de los miles de afectados por el polémico E1, el proyecto israelí para construir asentamientos ilegales al este de la ciudad que romperá la continuidad entre el norte y el sur de Cisjordania y hará aún más difícil la constitución de un Estado palestino.

Herat (Afganistán).- Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera «uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país».

Karachi (Pakistán).- Las lluvias torrenciales del monzón en Pakistán han elevado el balance de muertos a 739 desde el inicio de la temporada, con 32 fallecidos reportados en las últimas horas, mientras el número de heridos asciende a 958, según el último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA).

Ciudad de Panamá.- Panamá ha asestado duros golpes al narcotráfico con el decomiso de toneladas de cocaína ocultas en contenedores, un fenómeno que revela una alta infiltración de operadores del crimen organizado en los puertos de este país considerado una potencia en materia logística marítima, como indica el más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este miércoles que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por cuarto mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban cambio alguno.

Buenos Aires.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comienza este miércoles una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras.

Pekín.- El Ejército chino mostrará al mundo su poderío militar en el desfile del próximo 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un acto que está preparando ya con fuertes medidas de seguridad porque, además de su fuerte carga histórica, contará con la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Paz.- Entrevista con el candidato opositor conservador y expresidente de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tras las elecciones generales que lo llevaron al primer balotaje en la historia del país junto al senador Rodrigo Paz Pereira. Quiroga plantea un giro radical en la política boliviana tras la salida del MAS, con propuestas orientadas a la apertura del mercado y la captación de inversión extranjera.

Londres.- Liam Óg Ó Hannaidh, uno de los componentes del trío irlandés de rap Kneecap, comparece ante un tribunal londinense acusado de terrorismo por exhibir durante un concierto el pasado noviembre una bandera en apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, proscrito en el Reino Unido.

Quito.- Organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas de Ecuador se manifiestan en una rueda de prensa ante la Corte Constitucional para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno del cierre de la explotación petrolera Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, al cumplirse dos años del histórico plebiscito donde se votó a favor de desmantelamiento.

París.- Se publican las cifras de la ocupación turística en hoteles, cámpings y otros alojamientos de Francia en el segundo trimestre.

Nueva York (EE.UU.).- Google celebra en Nueva York su evento anual «Made by Google» donde presentará sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel.

San Salvador.- Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de disciplina y orden promovida por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Alejandría (Egipto).- El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathi, inaugura hoy una exposición temporal de antigüedades sumergidas en el Museo Nacional de Alejandría, un evento que se enmarca en las celebraciones sobre la preservación del patrimonio arqueológico bajo el mar Mediterráneo.

Miami (EE.UU.).- Las deportaciones agravan las crisis de los refugios de animales de Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde estos albergues reportan estar saturados y necesitar apoyo para acoger a decenas de mascotas que quedan abandonadas cuando las autoridades expulsan de forma repentina a sus dueños.

Quito.- Reinauguración oficial de la ruta ‘Nariz del diablo’, del ferrocarril de Ecuador, considerado uno de los más difíciles del mundo por las zonas geográficas por las que atraviesa.

Caracas.- Cáritas de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la organización para atender la emergencia por las lluvias en los estados andinos del país petrolero.

Bogotá.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, presenta el informe sobre los escenarios que enfrentaría Colombia ante el proceso de certificación en la lucha contra las drogas, decisión que anunciará en las próximas semanas el Gobierno de Estados Unidos.

Buenos Aires.- Comienza en Buenos Aires el Tango BA Festival y Mundial 2025, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que albergará conciertos y una competencia de baile, entre otras actividades.

París.- Ali, inmigrante paquistaní llegado a París en 1969, es el último vendedor de periódicos a viva voz de la ciudad, oficio que ejerció durante más de 50 años en la zona de Saint-Germain-des-Prés. Se convirtió en un rostro conocido del barrio, mezclando su trabajo con humor, anécdotas y un testimonio vivo de la transformación de la prensa y de la ciudad.

Miami (EE.UU.).- Entrevista al cantante chileno de música urbana latina Kidd Voodoo, quien acaba de lanzar la edición de lujo del álbum ‘Satirología’, con colaboraciones con artistas como Yandel y Tiago PZKBlanca.

Buenos Aires.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo cayera un 0,1 % en comparación con el mes anterior.

Yakarta.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Sugiono.

Roma.- Se celebra la audiencia general del papa de cada miércoles, en la plaza de San Pedro.

Colonia (Alemania).- Arranca en Colonia la Gamescom, la mayor feria mundial de videojuegos, en la que se esperan más de 300.000 asistentes.

Tánger.- Imágenes para ilustrar el turismo en la ciudad de Tanger.

Saná.- Manifestación de apoyo a los palestinos de Gaza y rechazo a Israel en Saná.

París.- La ONG francesa Secours Populaire celebra un evento para los niños que no tienen posibilidades de disfrutar de vacaciones.

Washington.- Cobertura de la Casa Blanca.

