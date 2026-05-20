Miércoles, 20 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

12 minutos

Bangkok/Madrid, 20 may (EFE).-

Pekín.- Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético «fiable» para China.

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Pekín.- Xi Jinping dijo este miércoles a Putin, que la región del golfo Pérsico se encuentra en un momento «crítico» entre la guerra y la paz, y advirtió de que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería «inaceptable».

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Jerusalén.- Se prevé que cientos de activistas capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales como integrantes de la Flotilla Global Sumud sean trasladados a Ashdod, en Israel, donde se determinará si son deportados del país, según denuncia la organización.

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Toronto (Canadá).- Felipe VI llega a Toronto en su segunda jornada del viaje oficial a Canadá para participar en un foro empresarial Mars Center y mantiene posteriormente un encuentro con veinte empresas canadienses con inversiones en España.

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Toronto (Canadá).- Declaraciones a los medios del vicepresidente primero español y m​inistro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que acompaña al rey en su viaje a Canadá.

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Berlín.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, participa en encuentros con hispanistas alemanes y analistas germanos, y pronuncia un discurso en la Universidad Hertie para políticas públicas y relaciones internacionales.

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Goma.- La República Democrática de Congo (RDC) intensifica la respuesta para detener la circulación del ébola en el este del país, que ha causado ya al menos 130 muertes, mientras sigue la alerta internacional por el brote.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo de la India, Narendra Modi, con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio comercial hasta los 20.000 millones de euros en 2029.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg (Suecia).

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Goma.- La República Democrática de Congo (RDC) intensifica la respuesta para detener la circulación del ébola en el este del país, que ha causado ya al menos 130 muertes, mientras sigue la alerta internacional por el brote.

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Teherán.- Los iraníes viven en un limbo sin guerra ni paz mientras la República Islámica trata de recuperar la normalidad en medio de las continuas amenazas de Donald Trump y la posibilidad de que se reanude el conflicto en cualquier momento.

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Beirut.- Varios desplazados libaneses esperan con bolsas llenas de ropa ante una furgoneta equipada con ocho lavadoras, una suerte de tintorería ambulante para ayudar a familias afectadas por la guerra con Israel y que a veces no tienen ni acceso a agua con la que lavar sus escasas prendas.

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Al Maachouk/ Deir Qanoun al Nahr (Líbano).- Efectos de los bombardeos israelíes que golperaron ayer las localidades del sur de Líbano de Al Maachouk, donde los impactos dañaron un centro de salud, y Deir Qanoun al Nahr, en la que provocaron la muerte de diez miembros de una misma familia y varios heridos.

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Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparece en un debate en el Parlamento Europeo sobre el mercado único europeo.

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Estrasburgo (Francia).- Los negociadores popular y socialista del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos comparecen en sendas ruedas de prensa para dar cuenta de la última ronda de negociaciones.

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Praga.- El ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, visita la República Checa para profundizar en las relaciones económicas.

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Tokio.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

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Washington.- Los representantes estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para exponer los argumentos a favor del procesamiento de Raúl Castro.

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Miami (EE.UU.).- La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida convocó para este miércoles una rueda de prensa en Miami, en medio de versiones de medios estadounidenses que señalan que el Departamento de Justicia prevé presentar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

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Miami (EE.UU.).- Cubanos en el exilio celebran en Miami el 20 de mayo, fecha considerada fuera de la isla como el Día de la Independencia de Cuba.

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Caracas.- Venezuela espera nuevas excarcelaciones de presos políticos tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras familiares de detenidos acuden a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar muertes bajo custodia del Estado y exigir información sobre sus allegados.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

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New London (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera.

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Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, ofrece una rueda de prensa con motivo del segundo aniversario de su mandato, en medio del aumento de las tensiones con China y de la incertidumbre sobre el apoyo de EE.UU. a la isla.

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La Paz.- El llamado «cerco» que realizan campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras en La Paz comenzó a afectar el abastecimiento de combustible y alimentos en esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, lo que ha llevado a que incluso los familiares en otras regiones envíen algunas provisiones por avión.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global.

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Starbase (EE.UU.).- SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora.

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Gaza.- Protesta en Gaza capital contra la decisión de World Central Kitchen de dejar de repartir comida al este de la carretera de Salah al din.

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Ingolstadt (Alemania).- Airbus organiza en la ciudad alemana de Ingolstadt una conferencia sobre defensa, en la que participan varios de los máximos responsables de la compañía europea y de sus departamentos de defensa y espacio, y helicópteros, entre otros.

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Taipéi.- Se publica el nforme de resultados de la tecnológica NVIDIA.

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Montevideo.- La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos lleva a cabo una nueva marcha del silencio en Montevideo para pedir verdad, memoria, justicia y nunca más.

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Tegucigalpa.- La inseguridad alimentaria en Honduras amenaza con afectar a 2,2 millones de personas en 2026, frente a los 1,8 millones actuales, si no se adoptan medidas preventivas y una estrategia común contra la crisis climática, advirtieron expertos consultados por EFE.

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Malé.- La persecución judicial contra periodistas de Maldivas por un documental sobre una supuesta infidelidad del presidente Mohamed Muizzu ha convertido una acusación privada en una crisis de libertad de prensa, con reporteros encarcelados y un proceso que puede acarrear prisión y 80 latigazos en una de las democracias más jóvenes del sur de Asia.

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Eurajoki (Finlandia).- Finlandia ultima los preparativos para poner en funcionamiento el primer almacén geológico profundo del mundo, donde serán enterrados de forma permanente todos los residuos nucleares generados en el país nórdico.

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Berlín.- Sesión de preguntas al gobierno en el Parlamento alemán.

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Cannes (Francia).- El español Pedro Almodóvar y el equipo de ‘Amarga Navidad’ conversan en una rueda de prensa en Cannes sobre esta película candidata a la Palma de Oro 2026. Antes participan en una sesión de fotos.

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Cannes (Francia).- El actor de origen cubano Andy García presenta en una rueda de prensa ‘Diamond’, su tercera película como director, estrenada fuera de competición en el Festival de Cannes. Previamente participa en una sesión de fotos con su equipo.

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Cannes (Francia).- El estadounidense Ira Sachs, que aspira a la Palma de Oro con ‘The man I love’, protagonizada por Rami Malek, desfila por la alfombra roja del Festival de Cannes con motivo del estreno de su filme.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La legendaria cantante, actriz e ícono de la moda, Cher, cumple 80 consolidada como una de las figuras más influyentes y vanguardistas de la cultura pop.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en ‘Passenger’: «Estás a merced de lo desconocido», dice a EFE el cineasta.

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Nueva York (EE.UU.).- El artista y poeta puertorriqueño Roberto Lugo desvela un proyecto de arte público en el Madison Square Park de Nueva York llamado ‘Alfarero del barrio’, un homenaje a la cultura de la isla a través de dos grandes esculturas pintadas a mano con retratos de figuras como Bad Bunny y Lin-Manuel Miranda, coloridas flores y mesas de dominó.

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San Juan.- Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, rodeados de mesas con juegos de dominó, proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva ‘Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara, que ya triunfó en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países.

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Londres.- La Wallace Collection de Londres presenta ‘Winston Churchill: el pintor’, la primera gran retrospectiva de la obra del ex primer ministro conservador británico tras su muerte, que traza su evolución artística desde escenas de guerra hasta paisajes mediterráneos y marroquíes, revelando una faceta menos conocida de su vida más allá de la política.

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Londres.- Entrevista con el ganador/a del premio Booker Internacional 2026 y su traductor al inglés, considerado uno de los premios más prestigiosos del mundo.

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Seúl.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

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París.- El PSG celebra un Media Day en el marco de la final de la LDC contra el Arsenal con una rueda de prensa del entrenador, Luis Enrique.

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cdp/aca/EFE

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