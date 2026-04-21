Miércoles, 22 de abril de 2026

21 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – Aumenta la incertidumbre acerca de la celebración de conversaciones de paz en Islamabad ante el retraso del viaje del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, a horas de la inminente expiración de la tregua este miércoles.

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– Israel celebra el Día de la Independencia, que conmemora el 78 aniversario de la creación del Estado, con los ojos puestos en el devenir de la tregua y las posibles negociaciones entre EE.UU.y la República Islámica en Islamabad.

— La Comisión Europea presenta un conjunto de propuestas dirigidas a ahorrar energía ante el encarecimiento y la escasez de combustible derivados del conflicto en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

– La necesidad de acelerar el desarrollo de las energías renovables frente a la crisis de los combustibles fósiles causada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial del petróleo, protagoniza el 17 Diálogo sobre el Clima de Petersberg, en el que participan el canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Singapur mandaremos una crónica sobre un británico que sigue y documenta a diario buques que transitan las aguas de este país, entre ellos los de la llamada «flota fantasma» de Irán. (Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Profesores de universidades públicas de Venezuela realizan un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», tras más de cuatro años con el sueldo congelado y un ingreso mínimo inferior a un dólar, en una protesta que se suma a otras registradas en el último mes en rechazo a reformas o para pedir la iberación de presos políticos.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – La ministra española de Defensa, Margarita Robles, mantiene en Kiev distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano, entre ellas con su homólogo Mijailo Fédorov, para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con «una paz justa y duradera» en ese país.

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CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) anunciará este miércoles su decisión sobre el recurso del expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte contra la jurisdicción del tribunal en su caso, lo que determinará si el proceso seguirá su curso, o se acepta la impugnación planteada por su defensa.

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PAPA GUINEA ECUATORIAL

Bata (Guinea Ecuatorial) – El papa viaja a Bata para visitar una prisión en la que será la primera vez que entra como pontífice en una cárcel, tendrá un momento de oración en el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021 y un encuentro con jóvenes y familias.

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DIA TIERRA

Madrid – Temperaturas cada vez más altas que afectan a la superficie terrestre y oceánica, fenómenos climáticos más potentes, niveles de emisiones cada vez mayores o contaminación cada vez más grave son algunos aspectos que encienden cada año las alertas sobre el estado de la Tierra y que llaman a acelerar medidas para frenar el calentamiento global.

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– Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111 asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JEAN-MICHEL JARRE (Entrevista)

Cannes (Francia) – El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre (Lyon, 1948), pionero de la música electrónica, considera que la Inteligencia Artificial (IA) «generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana», del mismo modo que «la electricidad hizo posible» que nacieran esos géneros. Por Pol LLoberas Cardona

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ESPAÑA DÍA LIBRO

Madrid – Vania quería honrar el legado de su abuela, la primera librera de Oaxaca (México), y así inauguró en un barrio de Madrid hace solo unos meses Las indomables, una de las múltiples librerías gestionadas por migrantes latinoamericanos que han abierto recientemente en España, trayendo literatura y cultura a las ciudades del otro lado del Atlántico. Por Irene Escudero

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- París.- DANONE RESULTADOS.- El grupo francés Danone presenta su facturación del primer trimestre.

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación interanual británica correspondiente al mes de marzo. (Texto)

08:00h.- Ginebra.- EMPLEO RIESGOS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica un informe sobre los riesgos psicosociales que enfrentan los trabajadores en todo el mundo. (Texto)

09:15h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparece con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carsten Breuer, y otros altos mandos para hablar de temas actuales del Ejército.

10:00h.- Londres.- R.UNIDO SINDICATOS.- Un pequeño sindicato fundado por limpiadores latinoamericanos revoluciona la lucha laboral en el Reino Unido, donde se atreve a desafiar en la calle y los tribunales a gigantes como Amazon para mejorar las condiciones de los trabajadores más precarizados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- C.EUROPA ESPAÑA.- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, interviene en un debate ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la forma de mejorar la Convención de Estambul, concebida para combatir la violencia contra las mujeres y hacer prevalecer la cultura del consentimiento.

10:30h.- Mongomo.- PAPA GUINEA ECUATORIAL.- El papa se traslada a Mongomo, donde celebrará misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción y visita la Escuela Tecnológica Papa Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- MÉXICO UNIVERSIDADES.- Tribuna EFE-Casa de América con Leonardo Lomelí Vanegas, economista e historiador mexicano y actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CERVANTES EXPOSICIÓN.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inaugura la exposición ‘María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada’, dos figuras fundamentales de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX. C/Alcalá, 49 y por el canal de YouTube (Texto)

11:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN BBVA.- La Fundación BBVA da a conocer al ganador o ganadora del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE DEUDA.- Eurostat publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del cuarto trimestre de 2025, así como la primera estimación de las cifras para el conjunto de ese ejercicio. (Texto)

11:00h.- París.- OCDE SALARIOS.- La OCDE publica su informe anual de la imposición que grava los salarios, que permite comparar los impuestos y cotizaciones a los que están sometidas las rentas de trabajo en los países miembros.

11:30h.- Barcelona.-HAN KANG.- La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) la víspera de Sant Jordi, en la que firmará obras traducidas al catalán y el castellano. CCCB/Streaming (Texto) (Foto)

11:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- La Casa de Misericordia presenta el cartel anunciador de la próxima Feria del Toro 2026 de San Fermín. Plaza de toros, entrada por el patio de caballos (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- MODA NUPCIAL.- La feria de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week arranca cinco días de desfiles y de feria comercial Fira Montjuïc (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo indio, Shri Rajnath Singh, con quien visita por la tarde también la empresa armamentística TKMS Kiel. (Texto) (Foto)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA NIÑAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el evento inaugural del Girls’ Day a nivel nacional, en el que recibe a 20 alumnas de tres escuelas de Berlín. (Foto) (Vídeo)

12:45h.- París.- FRANCIA INDUSTRIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, da un discurso con motivo de la inauguración de uno de los 150 ‘grandes proyectos estratégicos’ (GPS, por sus siglas en inglés) seleccionados en el marco del programa de aceleración industrial: una mina de litio en Échassières (centro). A partir de 2030, este proyecto suministrará 700.000 baterías para vehículos eléctricos al año y generará cerca de 3.200 empleos directos e indirectos (casi 6.000 incluyendo los empleos inducidos), según el Elíseo. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO EEUU.- Conferencia-debate sobre «La relación no-tan-especial: ¿Puede sobrevivir la relación UK-USA al Trump 2.0 ? Participan cinco especialistas. Chatham House. (Texto)

14:15h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, presenta los pronósticos macroeconómicos de primavera del Gobierno alemán, que auguró en las últimas previsiones aún un crecimiento del 1 % del PIB pero que ahora debe revisar sus cálculos debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado la tasa de inflación y las perspectivas de una mayor recuperación de la economía germana. (Texto) (Foto)

14:15h.- Berlín.- CLIMA CRISIS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, habla en el segmento de alto nivel del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg, en el que también participa la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, participa en un coloquio de la Fundación Friedrich Ebert sobre una agenda económica progresiva.

18:00h.- Madrid.- LETRAS MUSICA.- El Instituto Cervantes y Apple Music España presentan la exposición ‘Las mejores leras en español’, con manuscritos originales de Serrat y Sabina, entre otros Instituto Cervantes (Texto)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La Comisión Europea presenta una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la UE para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio con sugerencias sobre cómo ahorrar energía o mejorar la coordinación de acciones entre capitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, mantiene en Kiev distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano, entre ellas con su homólogo Mijailo Fédorov, para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con «una paz justa y duradera» en ese país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CLIMA CRISIS.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en el 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- Presentan en el Festival de Cine de Moscú la película española ‘Cowgirl’, que se estrenará en los cines de España a finales de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA SEYCHELLES.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el presidente de Seychelles, Patrick Herminie. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita de dos días a Turquía, donde se reunirá con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y con el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, entre otros. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA PARLAMENTO.- El Parlamento de Grecia decide sobre levantar la inmunidad de 11 diputados acusados de supuesto fraude con fondos europeos para el sector agrícola (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- La empresa YouGov aporta a los medios de comunicación detalles de las últimas encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones locales en Inglaterra y las autonómicas en Escocia y Gales.

Viena.- AUSTRIA MACEDONIA.- El primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski, visita Austria y se reúne con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

Viena.- AUSTRIA MARRUECOS.- El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, visita Austria y se reúne con su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger, y con el presidente del Parlamento, Walter Rosenkranz.

París.- CARREFOUR FACTURACIÓN.- El grupo de distribución Carrefour publica sus cifras de facturación del primer trimestre.

París.- CINE ESTRENOS.- En un mundo controlado por la Inteligencia Artificial (IA), los personajes de la película ‘Zona 3’ (‘Chien 51’) sobreviven en un París distópico con extraños crímenes. No es un mundo tan lejano al actual, pero a Adèle Exarchopoulos, protagonista junto a Gilles Lellouche, de momento le dan más miedo «los hombres que nos gobiernan». (Texto)

Moscú.- ASIA CENTRAL AGUA.- Presidentes de Asia Central se reúnen en Astaná para debatir problemas hídricos y rescate del mar de Aral. (Texto) (Foto)

Madrid.- ESPAÑA SOLIDARIDAD.- La Fundación Vicente Ferrer cumple este jueves 30 años de presencia en España, país en el que se instaló formalmente para apoyar sus actividades en la India y en el que no intervino hasta las inundaciones de Valencia en 2024. «Ojalá no fuéramos necesarias las ONG», afirma su directora general, Luz Sanz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL VENEZUELA.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibe a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, después de su visita a España, donde se reunió con varios líderes políticos, pero no con representantes del Gobierno español. (Foto) (Vídeo)

Madrid.- GENTE DE ZONA.- «Lo mejor» que le pudo haber pasado al emblemático dúo cubano Gente de Zona ha sido «llevar la música cubana como la llevó Celia Cruz por el mundo entero», además de defender sus ideales y ser «embajadores de la música tropical», según afirmaron en una entrevista con EFE en Madrid previa a su gira por España. Por Clara Antón (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Quito.- ECUADOR SOSTENIBILIDAD.- El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), reconocido por su liderazgo en políticas de descarbonización, cambio climático y derechos humanos, participa en la III edición de la Ekos Kumbre de Sostenibilidad, en Quito. Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ONU SECRETARIO GENERAL.- La economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall celebran sendos diálogos en Naciones Unidas para presentar sus candidaturas a la secretaría general de la organización, en sucesión de António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El BBVA de México presenta el informe ‘Situación Regional Sectorial’ (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU HISPANOS.- Rueda de prensa por el 90 aniversario de la empresa de alimentación hispana Goya Foods y su colaboración con la gira de Carlos Vives, ‘Tour al sol’. New York Hilton Midtown, 1335 6th ave, New York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES.- Conferencia de prensa sobre la presentación de las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE) en Paraguay. Hotel Sheraton (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- San José.- DÍA DE LA TIERRA COSTA RICA.- Costa Rica un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – Guatemala entra en la recta final para la definición de su nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, una decisión que recae sobre el presidente, Bernardo Arévalo de León, y que se encuentra bajo la lupa de organizaciones civiles locales e internacionales. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio

Montevideo.- URUGUAY MIGRACIÓN.- El director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, encabeza en Montevideo el encuentro ‘Diálogo sobre Migración Regional y Cooperación. El rol de Uruguay en la gobernanza migratoria’, en el que se analizarán los desafíos actuales de la migración en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE.- La Universidad de El Salvador -único centro de estudios superiores en el país centroamericano- cuenta con una estación experimental donde estudiantes realizan prácticas de las carreras a fines a la agricultura y la ganadería, y lo producido en esta estación llega hasta la sede central de la universidad para ser comercializado a un bajo costo y favorecer a los empleados de este lugar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DÍA TIERRA.- Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Profesores de universidades públicas del país realizan un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», luego de más de cuatro años con un salario mensual congelado y cuyo ingreso mínimo equivale a menos de un dólar. (Texto)

Oriente Medio

Yeda (Arabia Saudí).- A.SAUDÍ ECONOMÍA.- La conferencia de alto nivel del Foro Económico Mundial (WEF) aborda la colaboración internacional y el crecimiento económico en la ciudad saudí de Yeda.

Meknés (Marruecos).- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: «sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria» con Portugal como invitado de honor.

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Instituciones y expertos participan en la XI edición del Encuentro Hispano-Marroquí de la Industria Automóvil que se celebra en Tánger (norte de Marruecos) (Texto)

África

15:50h.- Bata.- PAPA GUINEA ECUATORIAL.- El papa viaja a Bata para visitar la prisión, tendrá un momento de oración en el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021 y un encuentro con jóvenes y familias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Islamabad entra en su cuarto día de incertidumbre a la espera de las delegaciones para un segundo diálogo entre Irán y Estados Unidos, a horas de la inminente expiración de la tregua este miércoles.

Singapur.- IRÁN GUERRA.- Desde un ático con vistas al estrecho de Singapur, el británico Remy Osman otea, sigue y documenta a diario buques que transitan sus aguas, entre ellos los de la llamada «flota fantasma» de Irán, centro de un peculiar pasatiempo que cobra especial relevancia en plena guerra del país persa con Estados Unidos e Israel.

Tokio.- JAPÓN JUGUETES.- Girar una manivela y escuchar el ‘gacha gacha’ está más de moda que nunca en las calles de Japón tras el auge de las conocidas como ‘cápsulas sorpresa’, que han triplicado su valor en el mercado hasta alcanzar los 120.000 millones de yenes anuales (650 millones de euros) después de seis décadas de historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN BALANZA COMERCIAL.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior, y al año fiscal 2025 (de abril a marzo) (Texto)

Rangún.- BIRMANIA CRISIS.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, visita Birmania para reunirse con autoridades del Gobierno militar recientemente constituido.

Bandar Seri Begawan.- ASIA AGROALIMENTACIÓN.- Arranca en Brunéi la 38ª edición del Foro Mundial de la Alimentación para Asia-Pacífico (APRC38), centrado en debatir desafíos agroalimentarios.

Hanói.- VIETNAM COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, realiza una visita a Vietnam, donde se espera que se reúna con su par vietnamita, To Lam, tras su viaje a la India.

Pekín.- CHINA GUERRA COREA.- Un avión militar chino transportará desde Corea del Sur restos mortales de soldados del gigante asiático que combatieron en la Guerra de Corea (1950-53), en la decimotercera repatriación organizada de manera conjunta entre China y Corea del Sur desde 2014, en virtud de un acuerdo bilateral. (Texto) (Vídeo)

Bangkok.- CHINA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan esta semana Camboya, Tailandia y Birmania para reunirse con sus contrapartes.

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Redacción EFE Internacional

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