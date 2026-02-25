Miércoles, 25 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 25 feb (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su discurso del Estado de la Unión en desentenderse del Congreso para su política arancelaria, al asegurar que no le necesita para aprobar nuevos gravámenes, y con un tono triunfalista ahondó la división con los demócratas en pleno año electoral por los comicios de medio término.

(foto)(vídeo)

Washington.- Demócratas y manifestantes se concentran frente al Capitolio durante el “People’s State of the Union”, un acto organizado en paralelo al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de EE.UU., Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó parte de su discurso sobre el estado de la Nación a recordar que Irán «sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones» para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió durante su discurso sobre el estado de la Nación de la captura de Nicolás Maduro, al que acusó de ser «uno de los más siniestros capos de todos».

(foto)(vídeo)

Lombok (Indonesia).- Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio.

(foto)(vídeo)(audio)

Guadalajara (México).- Guadalajara, la tercera urbe de México y una de las sedes del Mundial de fútbol, recupera finalmente la normalidad tras tres días con negocios y actividades públicas en suspenso por la ola de violencia desatada tras el operativo militar en el que murió el capo «El Mencho», en un pequeño pueblo al sur de la ciudad.

(foto)(vídeo)(audio)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral que busca principalmente la reducción del costo de las elecciones y bajar el financiamiento a los partidos políticos.

(foto)(vídeo)

Teherán.- La vida continúa en un Teherán sobre el que sobrevuela la amenaza de ataques estadounidenses, con calles y restaurantes llenos tras la ruptura del ramadán, pero donde muchos vecinos han hecho preparativos como acumular comida, agua y dinero en efectivo en caso de que estalle un conflicto.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Un Ejército ucraniano exhausto y falto de hombres mantiene la línea del frente al entrar en el quinto año de la invasión de Rusia, que promete alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, mientras que Kiev confía en el éxito de la estrategia anunciada la víspera por el nuevo ministro de Defensa.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comienza su agenda oficial en su primera visita oficial a China como jefe de Gobierno, en una jornada en la que está previsto que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, y otros altos funcionarios del gigante asiático.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inicia una visita de dos días a Israel en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, un viaje en el que será recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y dará un discurso ante la Knéset (Parlamento).

(foto)(vídeo)

París.- La justicia francesa examinará la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional española contra José Antonio Urrtikoetxea, conocido como Josu Ternera, que fue uno de los máximos dirigentes de ETA.

(foto)(vídeo)

Niscemi (Italia).- El pueblo italiano de Niscemi (sur) lleva un mes al borde de un gigantesco barranco abierto por un corrimiento de tierra. Ahora, mientras se asiste a los damnificados, los esfuerzos se centran en salvar los libros de una biblioteca que ha quedado suspendida en el vacío y, con ellos, la ‘memoria’ escrita del lugar.

(foto)(vídeo)

Manila.- Miles de personas celebran este miércoles en Filipinas el 40 aniversario de la revolución popular pacífica que, con respaldo del Ejército y la influyente Iglesia Católica, derrocó en 1986 al dictador Ferdinand Marcos, padre del actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., en el poder desde 2022.

(foto)(vídeo)

Roma.- Representantes de exiliados cubanos en Italia se reúnen en Roma con el encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer.

(foto)(vídeo)

Washington.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, explica este miércoles las principales conclusiones del análisis anual hecho a la economía de Estados Unidos tras reunirse con representantes del Gobierno y autoridades económicas del país.

(foto)(vídeo)

Seúl.- La tasa de natalidad de Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo en 2025 impulsada en parte por el incremento de matrimonios tras la pandemia, según informó su agencia de estadísticas, en un país que sigue enfrentando una de las crisis demográficas más graves del mundo.

(foto)(vídeo)

Minas Gerais (Brasil).- Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los destrozos del temporal que ha causado al menos 23 muertos y 47 desaparecidos en el estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, aún en alerta por fuertes lluvias.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(foto)(vídeo)

Caracas.- Familiares de presos políticos en Venezuela afirmaron que trabajarán para «revertir» la exclusión de la Ley de Amnistía que fue aprobada recientemente por el Parlamento para beneficiar a detenidos por estos motivos desde 1999 hasta 2026, pero en la que se especifican 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- El secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan, presentó unos presupuestos para el periodo 2026-2027 para la excolonia británica que anticipan un superávit tras tres años de déficit, impulsado por un repunte bursátil, y que subrayan el papel de la ciudad como centro financiero internacional.

(foto)(vídeo)

Cabo Cañaveral (EE.UU.).- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

(foto)(vídeo)

La Paz.- El proyecto ‘Tramarte. Encuentros para tejer paz’ presenta un mural y una exposición fotográfica que representan el trabajo realizado con mujeres de siete municipios de Bolivia par la construcción de la paz a partir del arte.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Extremadura participa en la feria BTL 2026 de Lisboa, la mayor muestra de turismo de Portugal, con una serie de presentaciones a las que asistirá la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, entre otras autoridades.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera en una entrevista con EFE que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» en su obra, ‘Reconciliación’, que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español.

(foto)(vídeo)

Londres.- Presentación de las obras a subastar en Christie’s, entre las que se encuentran dos obras de Picasso.

(foto)(vídeo)

Londres.- La Tate Modern de Londres presenta ‘Tracey Emin: A Second Life’ (Tracey Emin: Una Segunda Vida) , una retrospectiva de una de las artistas británicas más influyentes y figura clave de los Young British Artists, la generación que revolucionó el arte británico en los años 90, en la que Emin destacó al explorar su propia vida rompiendo tabúes.

(foto)(vídeo)

París.- Una exposición de fotografías en blanco y negro pintadas a mano se exponen en la galería Roger Viollet de París, entre las cuales se cuentan instantáneas de la España decimonónica.

(foto)(vídeo)

Viña del Mar (Chile).- El colombiano Juanes reivindicó en una entrevista con EFE, horas antes de actuar en el Festival de Viña del Mar, el gran aporte que la comunidad latina ha hecho a Estados Unidos, al tiempo que reconoció que es «muy duro» ver cómo están siendo tratados los migrantes por la Administración de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Vuelve a Nueva York el Flamenco Festival en su edición número 25 con unos 80 exponentes de este arte, entre ellos Manuel Liñán, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Olga Pericet, Andrés Marín y la cantaora Rocío Márquez, que abrirá el festival con ‘Himno vertical’ en el CNUY Graduate Center.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La cantante mexicana María José celebra sus 50 años de edad y 35 de carrera con la grabación de un nuevo disco con temas inéditos de «corazones rotos» y «empoderamiento femenino», mientras celebra que el «matriarcado va caminando» en la música y la política, según expresa en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Resident Evil, la saga de survival horror más famosa de los videojuegos, regresa a su origen con Requiem, una novena entrega que lleva a la máxima expresión su fórmula de acción, sigilo, tensión y exploración claustrofóbica con un título enorme que vuelve para recuperar la esencia del terror más extremo de la franquicia.

(foto)(vídeo)

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), Luis Enrique, y del Mónaco, Sébastien Pocognoli, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

(foto)(vídeo)(directo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.