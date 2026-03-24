Miércoles, 25 de marzo de 2026

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán- Irán mantiene los ataques contra Israel en medio de las especulaciones de unas negociaciones con Estados Unidos para poner fin a una guerra que se acerca ya al mes de duración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel afianza su despliegue militar en el sur de Líbano, pasando a controlar los puentes restantes del río Litani, mientras continúa bombardeando infraestructuras críticas iraníes y se mantiene pendiente de una posible apertura de conversaciones formales entre Washington y Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se mandará una crónica desde Nabatieh (Líbano) sobre la situación de los hospitales la falta de personal y de suministros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para informar sobre la posición de España ante la guerra de Estados Unidos . (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, para tratar posibles formas de estabilizar el suministro de crudo en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. (Texto)

– El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra un debate urgente sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque la convocatoria plantea abordar únicamente la «agresión militar de Irán» contra otros países de la región, ignorando los ataques estadounidenses e iraníes. (Texto) (Vídeo)

DINAMARCA ELECCIONES

Copenhague – El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ganó las elecciones legislativas danesas frente al de la derecha, pero ninguno obtiene mayoría, por lo que se avecinan complejas negociaciones para formar gobierno en las que el partido centrista Los Moderados será finalmente el árbitro.

(Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Nueva York – El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán este jueves su segunda audiencia ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero pasado por cargos de narcotráfico y corrupción.

(Texto)

EEUU CUBA

La Habana – La presión diplomática de Estados Unidos está erosionando la tradicional influencia de la política exterior cubana en América Latina, como evidencian los recientes cierres de embajadas y la suspensión de misiones médicas en la región.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA ECUADOR

Lima – Los Gobiernos de Colombia y Ecuador retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión de dos días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en Lima.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Leópolis, una ciudad situada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, sufre las consecuencias de un ataque masivo con drones rusos, con los primeros daños reportados en la zona histórica protegida por la UNESCO desde el inicio de la invasión, un bombardeo en el que Rusia ha cambiado de táctica pasando de ataques nocturnos a llevar a cabo ofensivas a gran escala a pleno día.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El pleno del Parlamento Europeo debate el resultado de la cumbre europea de marzo, centrada en el apoyo a Ucrania, la situación en Irán y sus consecuencias en el ámbito de la energía. (Texto)

R.UNIDO RELIGIÓN

Canterbury (Reino Unido) – La obispa de Londres, Sarah Mullaly, se convierte en la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispa de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de creyentes en 165 países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE ADUANAS

Bruselas – La Unión Europea elige la sede de la nueva Autoridad Aduanera, a la que opta Málaga, junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

(Texto)

BARROCO HISPÁNICO

París – La exposición ‘Esplendores del Barroco: pinturas de la Hispanic Society of America’, del Museo Jacquemart André de París en colaboración con la Hispanic Society of America (Nueva York), reúne por primera vez en Francia un notable conjunto de obras maestras del arte barroco hispánico, incluidas joyas de Velázquez, el Greco o Zurbarán, para sumergirse en la creación artística del siglo XVII.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador, adoptado el 27 de marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, la agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- París.- FRANCIA AEROPUERTOS.- Presentación de las cifras del tráfico en los aeropuertos franceses por la Unión de los Aeropuertos Franceses (UAF).

09:00h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra un debate urgente sobre la «agresión militar de Irán» contra Baréin, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en el contexto del actual conflicto en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos e Israel. (Texto) (Vídeo)

09:45h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa junto a Philip Lane (miembro del Comité Ejecutivo del BCE), Frank Smets (Banco de Pagos Internacionales (BIS)), Olli Rehn (Banco de FInlandia), Tao Wang (UBS) y Martin Kocher (Banco Nacional Austria) en la conferencia ‘El BCE y sus observadores XXVI’ en Fráncfort Goethe University’s Campus Westend (Texto)

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica el índice de confianza empresarial en Alemania.

10:15h.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El Banco de Francia publica sus proyecciones macroeconómicas de marzo.

10:30h.- Montilla (Córdoba).- TEATRO MUSICAL.- La actriz Carmen Morales y el director Juan Carlos Rubio presentan ‘Inolvidable’ la obra de teatro musical dedicada a Rocío Dúrcal, de la que se conmemora el vigésimo aniversario de su fallecimiento, y que estará protagonizada por su hija. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- MODA 080.- Presentación de las novedades de la 37ª edición de la 080 Barcelona Fashion. (Texto)

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA SENEGAL.- El rey mantiene un encuentro y ofrece un almuerzo al presidente de Senegal; Bassirou Diakhar Faye en el Palacio Real Palacio Real de Madrid (Texto)

13:00h.- Canterbury.- R.UNIDO RELIGIÓN.- La obispa de Londres, Sarah Mullaly, toma posesión como primada de la Iglesia de Inglaterra, máxima autoridad de la confesión anglicana. Catedral de Canterbury (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- Audiencia de examen de una nueva euroorden española contra el antiguo dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, responde en su tercera sesión de control al Gobierno a las preguntas de los diputados del Bundestag alemán en medio de la crisis energética por la guerra en Irán y las tensiones con Hungría por el bloqueo del crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA TÚNEZ.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti. (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- El pleno del Parlamento Europeo debate el resultado de la cumbre europea de marzo, centrada en el apoyo a Ucrania, la situación en Irán y sus consecuencias en el ámbito de la energía.

16:00h.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- El pleno del Parlamento Europeo debate sobre el suministro, seguridad e independencia energética en la situación geopolítica actual

Bruselas.- UE INCENDIOS.- La Comisión Europea presenta un nuevo enfoque integrado para la gestión del riesgo de incendios forestales en la UE.

Bruselas.- UE DEFENSA.- La Comisión Europea presenta ‘AGILE’, un nuevo instrumento que permitirá a la industria desarrollar nuevas soluciones militares a menor coste y en un plazo de entre 6 y 12 meses.

Moscú.- BIELORRUSIA COREA DEL NORTE.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, realiza una visita a Corea del Norte. (Texto) (Foto)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- Ministros de Comercio de los Estados miembros (166) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) llegan a Yaoundé (Camerún) para participar en su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), que se celebra tras un año marcado por la «guerra de aranceles» y en plena crisis de las exportaciones de petróleo por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación internanual británica correspondiente a febrero. (Texto)

París.- UNESCO EDUCACIÓN.- La Unesco presenta su informe de seguimiento sobre la educación en el mundo, que analiza entre otras cosas las tendencia sobre los niños no escolarizados o el análisis de cómo los países dedican la financiación a los alumnos, las escuelas y las zonas con mayores necesidades.

Fráncfort.- UE BCE.- Conferencia El Banco Central Europeo (BCE) y sus observadores.

Bruselas.- UE ADUANAS.- La Unión Europea elige la sede de la nueva Autoridad Aduanera, a la que opta Málaga, junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia). (Texto)

Málaga – La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima aborda en Málaga asuntos como el despliegue de sistemas de alerta temprana, la evaluación de riesgos del impacto del cambio climático o la gestión sostenible del agua. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Asunción.- LATINOAMÉRICA CARBONO.- Representantes del sector público, financiero, empresarial y de organismos internacionales se reúnen en el Paraguay Carbon Forum que buscará avanzar en la creación de un mercado latinoamericano de créditos de carbono. Hotel Sheraton (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Sao Paulo.- BRASIL DEFENSA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la presentación del primer avión supersónico producido en Brasil, el caza F-39E Gripen, en el Aeródromo Embraer, en el interior del estado de São Paulo.

14:00h.- La Habana.- CUBA EEUU.- En apenas dos semanas Ecuador y Costa Rica han roto en la práctica sus relaciones diplomáticas con la isla. Quito dio a todo el personal en la embajada cubana 48 horas para salir del país y San José retiró a toda su delegación en La Habana. (Texto) (Foto)

14:00h.- Maracaibo.- VENEZUELA CRISIS.- Sindicatos de trabajadores de los sectores de educación y salud del estado Zulia, al noroeste de Venezuela, convocan a una rueda de prensa sobre la «crítica situación salarial» en el país. Colegio de Nutricionista del Zulia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- San Juan.- TONY VEGA.- El salsero puertorriqueño Tony Vega se prepara para celebrar sus 50 años de carrera con un concierto en su tierra, donde agradecerá ese tiempo por haberlo puesto en el «sitio correcto» y destacarse en las orquestas de Willie Rosario, Eddie Palmieri y Raphy Leavitt. Por Jorge J. Muñiz Ortiz (Texto) (Foto)

14:30h.- Lima.- PERÚ SALUD.- La segunda edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos sobre Salud (CADE Salud 2026) se celebra bajo el lema ‘La salud en el Perú: Del diagnóstico al tratamiento”, un espacio que busca construir una agenda ejecutable con soluciones concretas y viables, a pocas semanas de las elecciones generales. Centrum PUCP, Jr. Daniel Alomía Robles 125, Santiago de Surco

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Ciudad de Guatemala – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala brinda una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, donde detallará los avances y retos respecto al tema durante el año anterior. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guayaquil.- ECUADOR DERECHOS.- Grupos religiosos realizan un plantón en rechazo a una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite que adolescentes puedan cambiar su género en su documento de identidad, cumpliendo tres requisitos específicos. Parque Centenario

Montevideo.- URUGUAY SEGURIDAD VIAL.- La Unidad Nacional de Seguridad Vial presenta el informe de siniestralidad de Uruguay durante el año 2025. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este miércoles sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de febrero, después de que en enero la cifra de visitantes extranjeros cayera un 2,9 % en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

Lima.- COLOMBIA ECUADOR.- Los gobiernos de Colombia y Ecuador retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión de dos días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima. Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, una de las mayores cárnicas del mundo, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA ITALIA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, visita Argelia para abordar con el presidente del país magrebí, Abdelmayid Tebún, la cooperación energética e industrial entre ambos países. (Texto)

Asia

Shanghai.- CHINA SEMICONDUCTORES.- La ciudad de Shanghái acoge hasta el día 27 la feria de semiconductores Semicon China, la mayor del sector en la segunda economía mundial.

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- El Parlamento celebra una sesión para evaluar las pruebas y testimonios sobre dos procesos de destitución política de la vicepresidenta Sara Duterte por supuesta apropiación indebida de fondos públicos y amenazas a altos cargos, en alusión al presidente Ferdinand Marcos, lo que podría derivar en un juicio político Boao.- FORO BOAO.- Prosigue la Conferencia Anual 2026 del Foro Económico de Boao, conocido como ‘Davos asiático’ y organizado por China en la provincia insular de Hainan, con el lema ‘Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación’.

Seúl.- COREA DEL SUR G7.- El ministro de Exteriores surcoreano Cho Hyun inicia su visita de tres días a París para asistir a una reunión de cancilleres del G7, mientras se anticipa un encuentro bilateral con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en medio del conflicto en Oriente Medio.

Manila.- IRÁN GUERRA.- Filipinas vive el primer día bajo el estado nacional de emergencia energética, declarado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, a la espera de que se anuncien medidas concretas.

Bangkok.- ASIA EEUU.- En plena guerra en Oriente Medio, Estados Unidos y varios de sus aliados en Asia-Pacífico han empezado a trazar nuevos proyectos relacionados con la industria de la defensa que incluyen plantas para fabricar drones y municiones y reparar motores para cazas en países como Filipinas o Japón. (Texto)

Pekín.- CHINA RENOVABLES.- Se celebra en Pekín hasta el día 27 de marzo la decimosexta Feria de la Energía Limpia, con China centrada en aumentar el peso de las renovables en su cóctel energético, como reflejó en su recién aprobado Plan Quinquenal y ante la crisis de suministro de petróleo.

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- La ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, mantiene un encuentro con la prensa extranjera, meses después de que el Gobierno chino la sancionara por supuestamente defender la «independencia» de Taiwán. (Texto)

Tokio.- IRÁN GUERRA.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, para tratar posibles formas de estabilizar el suministro de crudo en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245