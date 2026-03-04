Miércoles, 4 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Teherán/Jerusalén/Washington.- Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que sigue lanzando oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico.

Beirut.- Israel continúa la ofensiva contra el Líbano en paralelo a Irán mientras en su territorio las alarmas suenan para alertar de misiles iraníes, que en los últimos dos días no han causado ningún muerto en su territorio.

Beirut.- El Líbano continúa sus esfuerzos diplomáticos para tratar de frenar la fuerte ofensiva área israelí contra su territorio, mientras se acrecienta la crisis de desplazados.

Haifa (Israel).- La ciudad de Haifa, norte de Israel, amanece con el sonido de las alarmas que instan a la población a ingresar en los refugios, ante el lanzamiento de una nueva andanada de cohetes desde Irán.

Haifa (Israel).- En la localidad de Wadi Nisnas, en Haifa, al norte de Israel, uno de los blancos habituales de los ataques de Irán y Hizbulá, los residentes temen, cada vez que suenan las alarmas, no poder entrar a un lugar seguro. En esta localidad para unas 9.000 personas solo hay tres opciones: el refugio de una pequeña escuela, una habitación móvil y un estacionamiento subterráneo.

Jerusalén.- Turistas en la ciudad santa de Jerusalén son evacuados de la ciudad ante la guerra entre Israel y EE.UU. e Irán.

Pekín.- China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.

Washington.- El Consejo Permanente de la OEA recibe el informe de avances de la administración de su secretario general, Albert Ramdin.

Pekín.- Arranca en Pekín la principal cita política anual en China, conocida como las «Dos sesiones», con el inicio de la reunión de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el principal órgano consultivo del gigante asiático, que se celebra este año en un contexto de alta tensión internacional por la guerra de Irán.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas.- Entrevista de EFE al líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, recientemente liberado gracias a la ley de amnistía en Venezuela, quien afirma que su salida abre una nueva etapa política en el país, aunque advirtió que la lucha por la democracia y la liberación plena de los presos políticos aún no ha terminado.

Santiago de Chile.- Seguimiento a la ruptura del traspaso entre Boric y Kast.

Bruselas.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 170 sesión plenaria.

Bruselas.- Lanzamiento oficial de la Alianza para la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático. Esta iniciativa política conjunta reúne a regiones europeas (entre ellas Andalucía (ES), Catalunya (ES), la Región de Murcia (ES) y Comunitat Valenciana (ES)) comprometidas con el fortalecimiento de su papel como socios estratégicos en la promoción de la resiliencia hídrica, la preparación y la adaptación al clima.

Bruselas.- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, presenta el dictamen sobre resistencia hídrica durante la la 170ª Sesión plenaria del Comité de las Regiones.

Bruselas.- Declaraciones del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, antes de asistir a la 170ª Sesión plenaria.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este miércoles un 12,06 %, su peor caída porcentual histórica, en medio del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre energética.

Rangún (Birmania).- La junta militar birmana anunció nuevas restricciones de circulación en el país debido a la interrupción de las importaciones de combustible por el conflicto en Oriente Medio.

Sídney (Australia).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pidió este miércoles una rápida desescalada del conflicto en Oriente Medio y criticó que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados como su nación.

Brasilia.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros.

Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2025.

Bogotá.- Crónica sobre los candidatos inusuales, ajenos a la política, que buscarán un escaño en el Senado o la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.

Moscú.- La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa.

Ciudad del Vaticano.- Audiencia general del papa León XIV.

Roma.- Una exposición en Roma repasa la trayectoria del fotógrafo francés Robert Doisneau, uno de los grandes maestros del siglo XX, a través de más de 140 imágenes, entre ellas su icónica “El beso en el Ayuntamiento”.

Londres.- Presentación de la feria de arte asequible en Battersea, con una fantástica selección de galerías contemporáneas de todo el Reino Unido y del mundo que traen miles de obras de arte para todos los bolsillos.

Londres.- La sucursal londinense de Sotheby´s celebra su jornada anual de ventas de arte moderno y contemporáneo, con obras notables de Monet, Signac, Leger, Bacon, Lucian Freud y David Hockney, entre otros. Galería Sotheby’s.

La Paz.- La chef bolivia Marsia Taha, nombrada como la mejor cocinera de Latinoamérica en 2025, habla sobre la importancia de la mujer en la gastronomía andina y amazonica tradicional en Bolivia.

Miami (EE.UU.).- La banda californiana Clave Especial representa la nueva cara del género regional mexicano, una generación nacida en Estados Unidos que busca conectar con sus raíces en México, pero que aspira a llegar a Corea, Japón o el Super Bowl sin sacrificar su esencia, según cuentan sus integrantes a EFE.

Seúl.- La banda femenina de K-pop Blackpink tiñe de rosa el Museo Nacional de Corea del Sur con motivo del lanzamiento el pasado viernes de su disco ‘Deadline’, su primer álbum en más de tres años.

San José.- Un bebé manatí, especie en grave peligro de extinción, lucha por su vida en Costa Rica de la mano de médicos veterinarios y cuidadores que trabajan en brindarle las condiciones adecuadas para su recuperación tras su inédito rescate en una playa del Caribe.

Munich (Alemania).- Se inaugura la feria Future Crafts en la ciudad de Munich.

Moscú.- Se celebra en la capital rusa la feria de Arte Folcrórico y Artesanía Rusos.

Harare (Zimbabue).- Apertura del periodo de marketing del tabaco en Harare.

Buenos Aires.- El River Plate presenta a Eduardo Coudet como su nuevo entrenador, tras un acuerdo económico que logró su salida del Alavés de España, y como reemplazo de Marcelo Gallardo, quien renunció al puesto por los malos resultados del club ‘Millonario’.

