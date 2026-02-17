Miércoles 18 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 17 feb (EFE).-

Ginebra.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantienen su segundo día de reuniones en Ginebra, para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

(Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi, así como con un grupo de inversores indios para exponerles el potencial que ofrece España como destino inversor, al tiempo que asiste a la cumbre que el país asiático organiza sobre Inteligencia Artificial.

(Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi.- La cumbre de inteligencia artificial de Nueva Delhi que concluirá el viernes, dedica su tercera jornada del miércoles a tender puentes entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global.

(Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comienza su visita oficial de cinco días a la India, con el foco en un posible acuerdo en el sector de tierras raras para contrarrestar el dominio chino y su asistencia a la cumbre de inteligencia artificial que organiza el gigante asiático.

(Foto) (Vídeo)

Beit Lahia (Palestina).- El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser, que se refugiaban allí. Esta semana, más de 470 días después, los equipos de rescate de la Franja tratan de sacar a las 67 personas que aún yacen entre los escombros.

(Foto) (Vídeo)

Redacción Internacional.- Cientos de millones de musulmanes comienzan en casi todo el mundo el mes sagrado del ramadán, cuando los fieles que profesan el islam iniciarán su ayuno durante las horas diurnas.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El mexicano Fernando Eimbcke, presenta en la competición de la Berlinale su filme ‘Moscas’, del que habla con EFE, en una jornada en la que llegan a la lucha por el Oso de Oro la cinta japonesa de animación ‘A New Dawn’ y la alemana ‘Etwas ganz Besonderes Home Stories’.

(Foto) (Vídeo)

París.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hace declaraciones a los medios a su llegada a la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , en la que se hará balance de los últimos avances en los mercados y políticas energéticas, y sus implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad.

(Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra su habitual audiencia general de los miércoles.(foto)(vídeo)

Roma.- El papa León XIV preside por primera vez los ritos del Miércoles de Ceniza, que incluyen la tradicional procesión desde la iglesia romana de San Anselmo a la cercana basílica de Santa Sabina, en la colina del Aventino, donde celebrará misa.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión de la Agencia de Iniciativas Estratégicas.

(foto)(vídeo)

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de inflación correspondiente al mes de enero.

(Vídeo)

Brujas (Bélgica).- RP Atlético de Madrid Simeone tras partido.

(foto)(vídeo)(Directo)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal.

(Vídeo)

Miami.- La cantante española Paloma San Basilio se acerca al público latino y reivindica en una entrevista con EFE que sigue vigente en Estados Unidos, donde el ‘Premio Lo Nuestro’ le entregará un reconocimiento por sus más de 50 años de carrera.

(Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- Un grupo internacional de arqueólogos busca en Azua, suroeste de la República Dominicana, los restos del legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado «el primer guerrillero de América», protagonista de un alzamiento contra los españoles y que, posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, se convirtió en noble.

(foto) (vídeo)

Lima.- Presentación del ‘Consenso por los Derechos Humanos’, un documento colectivo firmado por más de 150 organizaciones sociales de distintos ámbitos para fijar los puntos básicos en materia de derechos humanos de cara a las elecciones generales en Perú convocadas para el 12 de abril.

(Foto) (Vídeo)

Quito.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador somete a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que puede terminar destituido, al ser acusado de presuntamente haber ejercido tráfico de influencias como máxima autoridad del poder judicial.

(Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- Cientos de feligreses católicos de Honduras acuden este miércoles a diferentes iglesias del país para participar en el rito de la imposición de ceniza en la frente con el que se da comienzo al tiempo de Cuaresma de la Semana Santa.

(Foto) (Vídeo)

La Paz.- Feligreses católicos asisten a la Basílica Menor de San Francisco en la Paz, Bolivia para recibir la cruz de ceniza en el Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la cuaresma para los fieles católicos.

(Foto) (Vídeo)

San Salvador.- Cientos de feligreses católicos de El Salvador acuden este miércoles a diferentes iglesias del país para participar en el rito de la imposición de ceniza en la frente con el que se da comienzo al tiempo de Cuaresma -de gracia, conversión, arrepentimiento y de preparación para la Semana Santa.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- Comerciantes que operan bajo puentes en la calzada de Tlalpan, una de las principales vías del sur de Ciudad de México, alertan que sus ingresos están en riesgo ante planes de las autoridades para reubicarlos con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol de 2026.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.