Miércoles 20 de agosto de 2025 (22.00 GMT)

Jerusalén.- Mohammed Faroun regenta una cafetería en la población de Al Eizariya, cerca de Jerusalén y amenazada de demolición. Es uno de los miles de afectados por el polémico E1, el proyecto israelí para construir asentamientos ilegales al este de la ciudad que romperá la continuidad entre el norte y el sur de Cisjordania y hará aún más difícil la constitución de un Estado palestino.

Islamabad.- Los equipos de rescate de Pakistán siguen buscando este miércoles a más de un centenar de desaparecidos tras las catastróficas inundaciones en el noroeste del país, con un balance de 706 muertos por las lluvias del monzón desde el inicio de la temporada, según los últimos datos oficiales.

Colonia.- Arranca en Colonia la Gamescom, la mayor feria mundial de videojuegos, en la que se esperan más de 300.000 asistentes.

Alejandría (Egipto).- El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathi, inaugura hoy una exposición temporal de antigüedades sumergidas en el Museo Nacional de Alejandría, un evento que se enmarca en las celebraciones sobre la preservación del patrimonio arqueológico bajo el mar Mediterráneo.

París.- Se publican las cifras de la ocupación turística en hoteles, cámpings y otros alojamientos de Francia en el segundo trimestre.

París.- Ali, inmigrante paquistaní llegado a París en 1969, es el último vendedor de periódicos a viva voz de la ciudad, oficio que ejerció durante más de 50 años en la zona de Saint-Germain-des-Prés. Se convirtió en un rostro conocido del barrio, mezclando su trabajo con humor, anécdotas y un testimonio vivo de la transformación de la prensa y de la ciudad.

Pekín.- Pekín ultima con fuertes medidas de seguridad los preparativos del desfile del 3 de septiembre por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un evento de fuerte carga histórica al que asistirán líderes como Vladímir Putin y en el que China mostrará su poderío militar.

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

Bogotá.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, presenta el informe sobre los escenarios que enfrentaría Colombia ante el proceso de certificación en la lucha contra las drogas, decisión que anunciará en las próximas semanas el Gobierno de Estados Unidos.

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia avanza con el computo de los votos tras las elecciones generales para oficializar los resultados que colocan preliminarmente a los candidatos opositores Rodrigo Paz y al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga en una segunda vuelta para el 19 de octubre, en lo que significa un cambio radical en la política boliviana tras la salida del MAS.

La Paz.- Entrevista con el candidato opositor conservador y expresidente de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga después de las elecciones generales que lo colocaron en el primer balotaje de la historia del país con el senador Rodrigo Paz Pereira. Quiroga ofrece un giro radical en la política boliviana tras la salida del MAS, con propuestas de abrir el mercado y obtener inversión extranjera.

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires alberga una nueva edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), y de la que participarán los jefe de los Estados Mayores Conjuntos de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como el jefe del Comando Sur de EE.UU., Alvin Holsey.

Quito.- Organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas de Ecuador se manifiestan en una rueda de prensa ante la Corte Constitucional para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno del cierre de la explotación petrolera Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, al cumplirse dos años del histórico plebiscito donde se votó a favor de desmantelamiento.

Caracas.- Cáritas de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la organización para atender la emergencia por las lluvias en los estados andinos del país petrolero.

Miami.- Entrevista al cantante chileno de música urbana latina Kidd Voodoo, quien acaba de lanzar la edición de lujo del álbum ‘Satirología’, con colaboraciones con artistas como Yandel y Tiago PZKBlanca.

Miami.- Las deportaciones agravan las crisis de los refugios de animales de Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde estos albergues reportan estar saturados y necesitar apoyo para acoger a decenas de mascotas que quedan abandonadas cuando las autoridades expulsan de forma repentina a sus dueños.

Nueva York.- Google celebra en Nueva York su evento anual «Made by Google» donde presentará sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel.

Buenos Aires.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comienza este miércoles una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras.

Buenos Aires.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo cayera un 0,1 % en comparación con el mes anterior.

Quito.- Reinauguración oficial de la ruta ‘Nariz del diablo’, del ferrocarril de Ecuador, considerado uno de los más difíciles del mundo por las zonas geográficas por las que atraviesa.

Buenos Aires.- Comienza en Buenos Aires el Tango BA Festival y Mundial 2025, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que albergará conciertos y una competencia de baile, entre otras actividades.

