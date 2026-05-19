Miércoles 20 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 19 may (EFE).-

Pekín.- El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien tien previsto la firma de decenas de acuerdos, con el foco en posibles nuevas ventas energéticas a Pekín y en la escenificación de su «amistad sin límites».

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Jerusalén.- Se prevé que cientos de activistas capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales como integrantes de la Flotilla Global Sumud sean trasladados a Ashdod, en Israel, donde se determinará si son deportados del país, según denuncia la organización.

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Toronto (Canadá).- Felipe VI llega a Toronto en su segunda jornada del viaje oficial a Canadá para participar en un foro empresarial Mars Center y mantiene posteriormente un encuentro con veinte empresas canadienses con inversiones en España.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo de la India, Narendra Modi, con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio comercial hasta los 20.000 millones de euros en 2029.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg (Suecia).

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Berlín.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, participa en encuentros con hispanistas alemanes y analistas germanos, y pronuncia un discurso en la Universidad Hertie para políticas públicas y relaciones internacionales. (Vídeo)(Foto)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Beirut.- Varios desplazados libaneses esperan con bolsas llenas de ropa ante una furgoneta equipada con ocho lavadoras, una suerte de tintorería ambulante para ayudar a familias afectadas por la guerra con Israel y que a veces no tienen ni acceso a agua con la que lavar sus escasas prendas.

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Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparece en un debate en el Parlamento Europeo sobre el mercado único europeo.

(Vídeo)(Foto)Estrasburgo (Francia).- Los negociadores popular y socialista del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos comparecen en sendas ruedas de prensa para dar cuenta de la última ronda de negociaciones

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Praga.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, visita la República Checa.

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Tokio.- Rueda de prensa del Secretario General de la ONU, António Guterres.

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Berlín.- Sesión de preguntas al gobierno en el Parlamento alemán.

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Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, ofrece una rueda de prensa con motivo del segundo aniversario de su mandato, en medio del aumento de las tensiones con China y de la incertidumbre sobre el apoyo de EE.UU. a la isla.

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Ciudad de Guatemala – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global.

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Starbase (EEUU).- SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora.

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Ingolstadt (Alemania).- Airbus organiza en la ciudad alemana de Ingolstadt una conferencia sobre defensa, en la que participan varios de los máximos responsables de la compañía europea y de sus departamentos de defensa y espacio, y helicópteros, entre otros.

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Taipéi.- Informe de resultados de NVIDIA

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Montevideo.- La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos lleva a cabo una nueva marcha del silencio en Montevideo para pedir verdad, memoria, justicia y nunca más.

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Tegucigalpa.- La inseguridad alimentaria en Honduras amenaza con afectar a 2,2 millones de personas en 2026, frente a los 1,8 millones actuales, si no se adoptan medidas preventivas y una estrategia común contra la crisis climática, advirtieron expertos consultados por EFE.

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Malé (Maldivas).- La persecución judicial contra periodistas de Maldivas por un documental sobre una supuesta infidelidad del presidente Mohamed Muizzu ha convertido una acusación privada en una crisis de libertad de prensa, con reporteros encarcelados y un proceso que puede acarrear prisión y 80 latigazos en una de las democracias más jóvenes del sur de Asia.

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Eurajoki (Finlandia).- Finlandia ultima los preparativos para poner en funcionamiento el primer almacén geológico profundo del mundo, donde serán enterrados de forma permanente todos los residuos nucleares generados en el país nórdico.

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Cannes (Francia).- El español Pedro Almodóvar y el equipo de ‘Amarga Navidad’ conversan en una rueda de prensa en Cannes sobre esta película candidata a la Palma de Oro 2026. Antes participan en una sesión de fotos.

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Cannes (Francia).- El actor de origen cubano Andy García presenta en una rueda de prensa ‘Diamond’, su tercera película como director, estrenada fuera de competición en el Festival de Cannes. Previamente participa en una sesión de fotos con su equipo.

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Cannes (Francia).- El estadounidense Ira Sachs, que aspira a la Palma de Oro con ‘The man I love’, protagonizada por Rami Malek, desfila por la alfombra roja del Festival de Cannes con motivo del estreno de su filme.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La legendaria cantante, actriz e ícono de la moda, Cher, cumple 80 consolidada como una de las figuras más influyentes y vanguardistas de la cultura pop.

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Nueva York (EEUU).- El artista y poeta puertorriqueño Roberto Lugo desvela un proyecto de arte público en el Madison Square Park de Nueva York llamado ‘Alfarero del barrio’, un homenaje a la cultura de la isla a través de dos grandes esculturas pintadas a mano con retratos de figuras como Bad Bunny y Lin-Manuel Miranda, coloridas flores y mesas de dominó. Madison Square Park

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Londres.- La Wallace Collection de Londres presenta ‘Winston Churchill: el pintor’, la primera gran retrospectiva de la obra del ex primer ministro conservador británico tras su muerte, que traza su evolución artística desde escenas de guerra hasta paisajes mediterráneos y marroquíes, revelando una faceta menos conocida de su vida más allá de la política.

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Londres.- Entrevista con el ganador/a del premio Booker Internacional 2026 y su traductor al inglés, considerado uno de los premios más prestigiosos del mundo.

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Seúl.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

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París.- El PSG celebra un Media Day en el marco de la final de la LDC contra el Arsenal. En el programa: Conferencia de prensa de Luis Enrique a las 16h. Proyección del entrenamiento en su integralidad a las 17h. Zona mixta con algunos jugadores a las 18h30.

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rci/EFETV

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