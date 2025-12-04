Miércoles 4 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Nueva Delhi.- El presidente ruso, Vladímir Putin, comienza este jueves una visita crucial a la India, su principal importador de armamento y de petróleo por vía marítima, una posición amenazada por las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras rusas: Rosneft y Lukoil.

Pekín.- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves a su par chino, Xi Jinping, a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania y reclamó corregir los desequilibrios económicos entre Pekín y Europa, al advertir de que la creciente asimetría comercial «entraña riesgos» para la estabilidad mundial.

Pekín.- China pidió a Francia reforzar la coordinación estratégica ante las tensiones abiertas con Japón por Taiwán, durante una reunión en Pekín entre el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, en plena visita de Estado del presidente Emmanuel Macron al país asiático, informó este jueves la agencia de noticias Xinhua.

Yakarta/Colombo.- Equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de 800 personas están reportadas como desaparecidas por las inundaciones, que también afectaron el sur de Tailandia y que han dejado al menos 1.400 muertos en estos países.

Sídney (Australia).- Meta, matriz de Facebook e Instagram, comienza a suspender las cuentas en sus redes de menores de 16 años en Australia en virtud de la nueva normativa del país oceánico, que entra en vigor oficialmente días después.

Ciudad de Gaza.- El debilitado sistema sanitario gazatí lucha por atender a los pacientes que inundan cada día los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja, una tarea que se ve frustrada especialmente por la falta de medicamentos y equipos sanitarios.

Jan Yunis (Gaza).- Cinco personas murieron, entre ellas dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí ocurrido anoche que afectó a un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis, sur de Gaza.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, con los cuales ha mediado para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023.

Viena.- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) celebra este jueves en Viena su anual reunión ministerial, con los grandes temas sobre el escenario, entre ellos la guerra en Ucrania, pero sin la presencia del estadounidense Marco Rubio ni el ruso Serguei Lavrov.

Tegucigalpa.- Los hondureños esperan que este jueves pueda concluir el recuento de las elecciones generales del domingo, en las que el candidato conservador Salvador Nasralla aventajaba a Nasry Asfura, también de derechas y respaldado por Donald Trump, con un escrutinio cercano al 80 %.

Ottawa.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, se reúne este jueves en Ottawa con los ministros de Comercio, Maninder Sidhu, Finanzas, François-Philippe Champagne, e Inteligencia Artificial e Innovación, Evan Solomon, para tratar el incremento de las relaciones comerciales y económicas entre los dos países.

Nueva York (EEUU).- Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare hace hoy un año, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, en la cual sus abogados buscaron que las anotaciones de su diario y otras pruebas sean desechadas.

La Habana.- Conferencia de prensa de los ministerios de Justicia e Interior de Cuba sobre su trabajo de enfrentamiento al narcotráfico internacional. La presentación corre a cargo de Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia. La exposición tiene lugar en un entorno de creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región caribeña.

Buenos Aires.- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inaugura la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

Cúcuta (Colombia).- Cúcuta – En Cúcuta, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe parece no inquietar a quienes cruzan a diario de un país a otro, mientras las autoridades locales se preparan para atender una eventual emergencia migratoria.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la conferencia de los primeros ministros de los 16 Estados federados de Alemania.

Quito.- La nueva directora regional de ONU Mujeres, Bibiana Aido, habla con EFE sobre el impacto de la violencia digital contra niñas y mujeres en América Latina y el Caribe.

Bogotá.- El abogado colombiano Abelardo de la Espriella entrega a la Registraduría las firmas de su movimiento político de ultraderecha ‘Firmes por la Patria’ con las que busca participar en la carrera presidencial de 2026.

Tapachula (México).- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual, debido a que en esta región no han encontrado opciones de empleo ante la falta de oportunidades que cada vez se reducen más.

Bruselas.- Declaraciones del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a su llegada a la entrada del Consejo TTE (Transportes), EB Forum.

Bruselas.- Declaraciones del presidente de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, que participa en el grupo de trabajo de Defensa del Comité de las regiones.

Shanghái (China).- La aerolínea China Eastern Airlines inauguró este jueves una ruta que enlaza la megalópolis de Shanghái con Buenos Aires mediante una escala en la ciudad neozelandesa de Auckland, un nuevo corredor aéreo que, según la compañía, recorta en más de cuatro horas el tiempo total de viaje entre China y Sudamérica respecto a los trayectos utilizados hasta ahora.

Miami (EEUU) – El director de Mercadeo y Ventas de Lamborghini, Federico Foschini, habla durante una entrevista con Efe sobre la apuesta de la firma por la expansión en Latinoamérica y por la electromovilidad pese a los nuevos aranceles y cambios regulatorios en Estados Unidos.

Miami.- Entrevista con Stephan Winkelmann, presidente y director general de Lamborghini, sobre la llegada de «Temerario», el primer superdeportivo híbrido de la marca con tres motores eléctricos, al mercado americano, en un contexto de expansión en Latinoamérica y de apuesta por la electromovilidad pese a los nuevos aranceles y cambios regulatorios en Estados Unidos.

Roma.- Llega a Roma procedente de Grecia la antorcha olímpica para los juegos Milano Cortina 2026.

Roma.- Se celebra la Feria del Libro de Roma, que se inaugura con polémica por la instalación de un stand de literatura neofascista.

Berlín.- Visita al emblemático Museo de Pérgamo de Berlín, que está inmerso en un proceso de reformación y ampliación hasta la primavera de 2027.

Paris.- Chile es el invitado de honor en la edición 2025 del Salon de la Bande Dessinée de París, dedicado al cómic independiente, que comienza el 5 de diciembre.

Caracas.- Miss Venezuela celebra su 72 edición en Caracas para elegir a la representante del país suramericano que concursará en el próximo certamen del Miss Universo.

