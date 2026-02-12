Mia Mottley jura por tercera vez como primera ministra de Barbados tras triunfo electoral

Bridgetown, 12 feb (EFE).- La líder del Partido Laborista de Barbados (BLP, en ingles), Mia Mottley, juró este jueves como primera ministra para su tercer mandato consecutivo, tras su contundente victoria en las elecciones generales.

En su breve discurso de toma de posesión, Mottley, de 60 años, enfatizó el enfoque de su Gobierno en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la mejora de los servicios públicos.

También declaró mañana, viernes, como festivo nacional y anunció planes para una celebración el sábado de agradecimiento a los ciudadanos por la confianza mostrada en su partido.

Se espera que su nuevo Gabinete tome posesión el próximo 16 de febrero y que la primera sesión parlamentaria se lleve a cabo el día 20.

Mottley, de 60 años, es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados y ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes.

Abogada de profesión, ha sido miembro del Parlamento por la circunscripción de Saint Michael North East desde 1994 y líder de la oposición en la Cámara en dos ocasiones.

En 2018, liderando el BLP, Mottley ganó una victoria histórica en las elecciones generales, asegurando los 30 escaños del Parlamento. Esta hazaña, nunca lograda por otro partido, se ha repetido en dos ocasiones más.

Sus esfuerzos, junto con el de otros políticos, llevaron a Barbados a convertirse en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, 55 años después de independizarse del Reino Unido.

Ante la derrota, el líder opositor de Barbados, Ralph Thorne, dimitió este jueves de la dirección del Partido Laborista Democrático (DLP, en inglés).

Thorne reconoció que el resultado electoral fue «muy decepcionante» y es «el momento de ceder el testigo a otras personas». EFE

