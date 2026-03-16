Michael B. Jordan luchó por su Óscar con «Pecadores»

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Michael B. Jordan se llevó este domingo el Óscar a mejor actor por interpretar a dos gemelos que enfrentan el mal en la fábula racial vampiresca «Pecadores», otros dos roles de luchador apesadumbrado como los que el director Ryan Coogler suele confeccionar para él.

Jordan capitalizó el ímpetu que le dio el Premio de los Actores hace dos semanas para conquistar ahora el máximo galardón de la industria en su primera nominación.

Derrotó a Timothée Chalamet, estrella de «Marty Supremo», quien había sido el favorito la mayor parte de la temporada de premios de Hollywood, así como a Leonardo DiCaprio («Una batalla tras otra»), Ethan Hawke («Blue Moon») y el brasileño Wagner Moura («El agente secreto»).

A los 39 años, Jordan se suma a un pequeño círculo de actores negros que ganaron el prestigioso Premio de la Academia por actuación, tales como Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker y Will Smith, y a quienes reconoció este domingo al recibir la primera estatuilla de su carrera.

«Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí», dijo un emocionado Jordan al subir al palco del Teatro Dolby.

«Dios es bueno», añadió, antes de agradecer a su familia, quien lo acompañó a la ceremonia, así como al elenco.

«Pecadores», una historia sobrenatural sobre la segregación en la década de 1930 en Misisipi, fue un éxito de taquilla en gran parte gracias a Jordan, quien dio vida a los hermanos Smoke y Stack, veteranos de la Primera Guerra Mundial, en su regreso a casa tras trabajar con el crimen organizado.

Los gemelos quieren abrir un bar en medio de la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

Por un lado quieren dinero fácil, pero por otro desean conectar con su comunidad, que calma sus penas con licor y blues.

Las cosas se salen de las manos cuando sedientos vampiros blancos aparecen atraídos por la sangre y la música.

– «Carisma» –

Los roles, hombres complicados y con fallas, encajan con otros personajes que Coogler ha creado para Jordan, quien ha trabajado en todas sus películas.

El dúo comenzó su colaboración con «Fruitvale Station» (2013), en la cual Jordan interpreta a Oscar Grant, un joven negro que es tiroteado por un policía.

Coogler dice que el éxito del actor en roles duros es «una muestra de su carisma».

«Apenas enfocas la cámara en él, te preocupas con él», le dijo al diario The New York Times en abril del año pasado, cuando «Pecadores» debutó.

Jordan ha emergido como una estrella en la última década bajo la dirección de Coogler, incluso cuando surgieron dudas sobre si podría superar los obstáculos que artistas negros enfrentan en Hollywood.

Coogler «me dio la seguridad y la confianza que necesitaba», aseguró en la misma entrevista. «Me hizo entregar más y alimentar mi ambición para volver esto una realidad».

– «Adicto al trabajo» –

Jordan, nacido el 9 de febrero de 1987 en California y criado en Nueva Jersey, entró a modelar a los 11 años, impulsado por su mamá.

Después de varios comerciales, Jordan asumió roles pequeños en la televisión hasta conseguir su gran oportunidad de manos de la aclamada serie «The Wire», de HBO, en donde actuó una temporada.

Después de otros papeles en la televisión, se estrenó en la gran pantalla con «Red Tails», un filme sobre un grupo de pilotos negros en la Segunda Guerra Mundial.

Le siguió «Fruitvale Station», con la que se alineó con Coogler.

En 2015, el director lo llamó de nuevo para ser su figura central en «Creed», derivada de la famosa franquicia «Rocky», en la cual Jordan encarna a Adonis, hijo del rival y amigo de Rocky (Sylvester Stallone), Apollo Creed.

Saboreó el mundo de los superhéroes en «Los 4 fantásticos», donde representó a Johnny Storm, pero «Pantera negra» y su secuela lo inscribieron en la cima del universo cinematográfico de Marvel.

A medida que emerge en la pantalla, Jordan se ha vuelto más cuidadoso con su imagen.

Habla poco de su vida privada y se describió en una charla con la revista GQ el año pasado como un «adicto al trabajo» que no ha tenido una relación que supere el año.

Ha comenzado a coproducir algunas de las películas en las cuales ha aparecido, entre ellas «Buscando justicia» y «Sin remordimientos». También dirigió la tercera entrega de «Creed».

Actualmente, está dirigiendo y actuando en la nueva adaptación de «The Thomas Crown Affair», que debe llegar a los cines en 2027, en la cual interpreta al elegante ladrón que en versiones previas asumieron Steve McQueen y Pierce Brosnan.

Pero Jordan quiere más.

«Me gustaría dirigir algo en lo que no aparezca», le dijo a Vanity Fair a comienzos de año.

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