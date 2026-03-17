Mientras Racing suma una nueva victoria, San Lorenzo e Independiente acumulan derrotas

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Buenos Aires, 16 mar (EFE).- Racing Club logró esta noche una nueva victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino al derrotar por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que San Lorenzo e Independiente acumularon respectivas derrotas.

Luego de las tres derrotas sucesivas en el comienzo, la ‘Academia’ se aseguró una victoria ante su público en Avellaneda al vencer 2-0 al ascendido Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de su goleador, Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

En tanto, a último turno Independiente cayó 2-1 en su visita a Santa Fe ante Unión con los goles de Alex Luna y Giuliano Cerato para el vencedor, mientras que Matías Abaldo abrió el tanteador para el ‘Rojo’.

Por su parte, San Lorenzo sufrió una dura goleada en casa por 2-5 ante Defensa y Justicia, para un ‘Ciclón’ que se retiró silbado de su estadio con la mira puesta en la continuidad del entrenador, Damián Ayude.

Elías Pereyra, Aaron Molinas, Juan Gutiérrez, Agustín Hausch y David Barbona convirtieron para el ganador, mientras que para el perdedor convirtió un doblete Rodrigo Auzmendi.

Los otros resultados de este lunes fue la victoria 2-1 de Barracas Central ante Atlético Tucumán y Aldosivi de Mar del Plata igualó en cero con Huracán.

Con tres partidos por disputarse este martes en el cierre de la jornada, Vélez es el cómodo líder de la Zona A con 22 puntos con seis de ventaja sobre sus escoltas Unión y Defensa y Justicia, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza es el puntero en la Zona B con 20 enteros, uno más que Belgrano de Córdoba. EFE

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