Miguel Bosé emociona a Bogotá con un recorrido por los éxitos de su carrera

3 minutos

Bogotá, 11 mar (EFE).- El cantante español Miguel Bosé emocionó a miles de asistentes que este miércoles se dieron cita en el Movistar Arena de Bogotá para disfrutar de ‘Importante Tour 2026’, la gira con la que el artista regresó a los escenarios y repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Durante más de dos horas, Bosé interpretó canciones emblemáticas de su extensa trayectoria como ‘Amante bandido’, ‘Morena mía’, ‘Si tú no vuelves’ o ‘Te amaré’, que fueron coreadas por un público que se dejó cautivar por el artista de 69 años.

El español apareció en escena vestido completamente de blanco, con una túnica de estilo amplio y micrófono en mano, sobre un escenario de varios niveles iluminado con líneas de luz, y abrió el concierto interpretando ‘Mirarte’, marcando el inicio de una noche cargada de nostalgia y energía.

Tras ese primer momento, el artista continuó con ‘Duende’, ‘El hijo del capitán trueno’ y ‘Nena’. Durante la interpretación de esta última, la cuarta canción de la noche, Bosé se sentó en el escenario mientras sus coristas, alineados frente a sus micrófonos, interpretaron al unísono el estribillo del tema, un momento que volvió a emocionar al público.

Al terminar la canción, el cantante hizo una pausa para dirigirse a los asistentes y recordar su relación con el recinto.

“Buenas noches y bienvenidos. Retomamos lo que dejamos pendiente hace tiempo. Fue aquí donde inauguramos este lugar en 2018”, dijo Bosé, antes de invitar al público a recorrer con él parte de las canciones que han marcado su carrera y la vida de sus seguidores.

Tras ese momento, el cantante retomó el repertorio con temas como ‘Aire soy’, ‘Bambú’, ‘Este mundo se va’, ‘Sereno’, ‘Solo sí’, ‘Hacer por hacer’ y ‘Como un lobo’.

Más adelante, Bosé volvió a interrumpir el concierto para interactuar con el público y lanzar un mensaje crítico sobre los conflictos en el mundo antes de interpretar su emblemática canción ‘Nada particular’.

El artista recordó que compuso ese tema a comienzos de la década de 1990, en el contexto de la guerra del golfo Pérsico, y lamentó que décadas después los conflictos armados continúen repitiéndose.

“Los gobiernos nos prometen siempre cosas que luego no cumplen, como garantizar el derecho humano más básico: la paz. Y para eso existe una institución que hoy parece obsoleta, inútil y sin autoridad, que se llama Naciones Unidas”, afirmó Bosé ante el público.

El espectáculo continuó con ‘Olvídame tú’, cuando Bosé volvió a aparecer sobre el escenario envuelto en una larga tela que se extendía desde la plataforma en la que se encontraba hasta gran parte del escenario, en una puesta en escena marcada por luces rojas que acompañaron la interpretación del tema.

La recta final del concierto incluyó canciones como ‘Sevilla’, ‘Amiga’, ‘Creo en ti’, ‘Partisano’, ‘Puede que’, ‘Morena mía’ y ‘Si tú no vuelves’.

La noche concluyó con ‘Amante bandido’, ‘Te amaré’ y ‘Don diablo’ con las que el artista puso el broche final a un espectáculo en el que volvió a demostrar su talento y su capacidad para conectar con el público. EFE

enb/jga/jrh

(foto)