Mike Macdonald: «Nunca flaqueamos, creemos los unos en los otros y nos queremos»

Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El entrenador de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, campeón este domingo del Super Bowl, aseguró que el equipo que dirige nunca flaqueó, armado en la confianza y el afecto de unos con otros.

«No flaqueamos nunca. Creímos los unos en los otros, nos queremos y ahora somos campeones del mundo», dijo Macdonald tras recibir el trofeo Vince Lombardi.

«Es un equipo construido para jugar de una manera muy concreta. Y hoy sacaron su ‘lado oscuro’. Esto va a quedar para los libros de historia», añadió el Macdonald, de 38 años, en su segunda temporada al frente de los Seahawks.

«Creo que Dios me llamó para ser entrenador, le escucho y le doy las gracias. Estamos inmensamente bendecidos por ser Seahawks», aseguró.

Los Seahawks derrotaron este domingo por 13-29 a los New England Patriots para conquistar el segundo Super Bowl de su historia.

«Queremos a nuestros jugadores: ellos lo hicieron posible, lo llevaron a la realidad, y ganamos el partido», dijo Macdonald. EFE

