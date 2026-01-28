Milán cae un 0,66 % entre los malos datos de la moda de lujo y a la espera de la Fed

1 minuto

Roma, 28 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,66 % hasta los 45.138,73 puntos, lastrada por los resultados de la moda de lujo y a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en la que se prevé que mantenga los tipos de interés.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share también retrocedió un 0,65 % hasta situarse en los 47.963,61 enteros.

Durante la última sesión se intercambiaron unos 448 millones de acciones por un valor de aproximadamente 3,195 millones de euros (unos 3.813 millones de dólares).

El parqué milanés terminó la jornada en terreno negativo en sintonía con el resto de las bolsas europeas, que permanecen atentas al desenlace de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para este miércoles.

No obstante, se prevé que el organismo mantenga los tipos de interés en el rango entre el 3,50 % y el 3,75 %.

También afectaron los malos resultados de las firmas de moda de lujo Moncler, que lideró las caídas con un 2,96 %, y Brunello Cucinelli, con un 2,19 %.

Cayeron además el grupo bancario Unicredit (-2,19 %), Banca Popolare di Sondrio (-2,12 %) y el fabricante de cables Prysmian (-1,69 %).

Entre los mejores valores del selectivo destacaron Stmicroelectronics, que lideró las subidas con un 2,17 %, seguido de las empresas de telecomunicaciones Telecom Italia (1,55 %) e Inwit (1,52 %), la petrolera Saipem (1,51 %) y la aseguradora Generali (1,47 %). EFE

cee/sam/psh