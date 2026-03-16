Milán cierra plana (0,07 %) pendiente de la banca y de la presión de Trump sobre la OTAN

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Roma, 16 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes prácticamente plana y su índice selectivo FTSE MIB avanzó apenas un 0,07 % hasta los 44.347,56 puntos, en una jornada marcada por el lanzamiento de una OPA de UniCredit sobre el alemán Commerzbank y las advertencias de Washington a sus aliados europeos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,02 %, hasta los 46.658,94 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 461 millones de acciones por un valor de unos 3.173 millones de euros (unos 3.646 millones de dólares).

El parqué milanés se vio condicionado por la cautela ante las próximas reuniones de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), las primeras tras el estallido del conflicto en Irán.

A la espera de los bancos centrales se sumó la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó el futuro de la OTAN a la colaboración de los aliados en la seguridad del estrecho de Ormuz.

En el plano corporativo, UniCredit acaparó la atención al lanzar una OPA voluntaria sobre el alemán Commerzbank para superar el 30 % de su capital.

Las ganancias estuvieron lideradas por la tecnológica STMicroelectronics (2,66 %), la firma de lujo Brunello Cucinelli (2,42 %), el operador Telecom Italia (1,65 %), la energética A2a (1,59 %) y el servicio postal Poste Italiane (1,27 %).

En el terreno negativo lideró las pérdidas el fabricante de audífonos Amplifon, con un desplome del 14,28 % tras anunciar la adquisición de la división de audífonos de GN Store Nord por 2.300 millones de euros.

También cerraron a la baja la plataforma de pagos Nexi (-6,60 %), el grupo de bebidas Campari (-2,10 %), la gasística Snam (-1,54 %) y la farmacéutica Recordati Ord (-1,10 %). EFE

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