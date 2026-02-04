Milán Cortina, los JJOO de Invierno del regreso a los orígenes

Los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven veinte años después a los Alpes europeos, el lugar donde nacieron hace 102 años, para una edición de Milán Cortina 2026 que se inaugura el viernes, con la duda de la participación de una de las grandes estrellas, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.

La francesa Chamonix acogió en 1924 los primeros Juegos invernales en una cordillera que es de largo la más presente en la historia del evento, con diez de las veinticuatro citas anteriores a la actual, que marca por lo tanto un particular regreso a casa.

Veinte años después de Turín 2006, Italia acoge sus terceros Juegos de Invierno, que en este tiempo han pasado por Canadá (Vancouver 2010), Rusia (Sochi 2014), Corea del Sur (Pyeongchang 2018) y China (Pekín 2022).

Los próximos, en los Alpes franceses (2030) y Salt Lake City (2034), apuestan también por formatos más contenidos.

En un intento de una mayor sostenibilidad y de evitar elefantes blancos, la edición de este 2026 marca simbólicamente ese cambio de estrategia, reutilizando en la medida de lo posible instalaciones ya existentes y por ello tiene la peculiaridad de involucrar a tres regiones del norte de Italia, para un total de siete sedes de competición repartidas en un territorio de 22.000 km2, con dos corazones que dan nombre al evento: Milán y Cortina d’Ampezzo.

– Vonn, la gran duda –

Es precisamente en ese último lugar, la exclusiva estación de los Dolomitas que ya fue sede olímpica en 1956, donde se espera el momento mediático de esta edición, el descenso femenino con Lindsey Vonn este domingo 8… si su rodilla izquierda se lo permite.

El martes, en una conferencia de prensa en Cortina, Vonn explicó que en su caída de la pasada semana en Suiza se había roto «completamente el ligamento cruzado anterior» y que se había «dañado el menisco», pero a pesar del parte de guerra afirmó que no renuncia a competir el domingo en un descenso -la prueba reina del esquí alpino- donde ya fue campeona hace dieciséis años, en Vancouver 2010 y donde soñaba con reinar con 41 años y un año después de haber salido de su retirada.

Igualmente ha previsto su presencia en la combinada por equipos del martes 10 y en el Super G del jueves 12.

Si Vonn no puede estar o no está al 100% para buscar la gloria olímpica, otras figuras podrían aprovechar para ganarse el protagonismo, especialmente sus compatriotas Mikaela Shiffrin (esquí alpino) e Ilia Malinin (patinaje artístico).

– Efecto Trump –

Estados Unidos puede ser protagonista no solo por sus hazañas deportivas, sino que también la actualidad geopolítica se ha invitado en los últimos días a la preparación del evento.

«Todo lo que desvía la atención de estos Juegos es triste, ¿verdad?», se preguntó la dirigente zimbabuense, que vive sus primeros Juegos Olímpicos desde que el pasado marzo fue elegida como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI).

Esas palabras las pronunció después de la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Milán y aludía así a las cuestiones de los periodistas sobre dos polémicas, la aparición en los correos del caso Epstein del patrón de los Juegos de verano de Los Ángeles 2028 y el malestar en Italia desde que se supo el despliegue de una división de la policía estadounidense de inmigración (ICE) en estos Juegos de Invierno, pese a que el gobierno reiteró este miércoles que estos agentes no tendrán un «rol operativo».

«Pero lo que mantiene mi fe intacta es que en cuanto la ceremonia de apertura se celebre, en cuanto los deportistas empiecen a competir, de repente el mundo recuerda la magia y el espíritu de los Juegos», aseguró entonces Coventry.

Una ceremonia que tendrá lugar el viernes en cuatro lugares, principalmente en el emblemático estadio San Siro de Milán, y donde acudirán dos de los colaboradores más estrechos del presidente estadounidense Donald Trump: su vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

– Apurando los preparativos –

Para Italia, el evento supone una vitrina ante el mundo.

El gobierno de Giorgia Meloni hizo casi una causa nacional de la construcción de la pista de bobsleigh en Cortina, evitando que esa disciplina fuera deslocalizada al extranjero, y esa infraestructura está terminada.

Otras obras han sufrido distintos retrasos y percances, como un teleférico de Cortina d’Ampezzo destinado a trasladar espectadores o el pabellón donde se jugará el hockey sobre hielo, situado en el distrito milanés de Santa Giulia, donde deben darse citas las estrellas de la NHL para una competencia que se presenta apasionante.

Los organizadores admitieron el domingo que algunas partes de este recinto están por terminar, pero insistieron en que la competición se desarrollará sin problemas.

