Milei afirma que en Irán hay una «tiranía» que siembra el «terror» en el mundo

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Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este martes que en Irán, país en guerra con Estados Unidos e Israel, gobierna una «tiranía» que siembra el «terror» alrededor del mundo.

«Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, a una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que además se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo», dijo Milei en el acto de conmemoración del atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires.

Milei resaltó que «Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y combate al terrorismo», valores que, dijo, «forman parte indisoluble de la tradición occidental».

El jefe de Estado argentino recalcó que Israel, país «que libra una guerra en siete frentes por su supervivencia», es «un aliado estratégico» del país suramericano.

Un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el ataque perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, el primero de los dos atentados cometidos en Argentina contra intereses judíos o israelíes y que, al igual que el perpetrado contra la mutualista judía AMIA en 1994, es atribuido por la Justicia local a Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá, y sigue impune.

«En los últimos años se han producido avances importantes en el camino del esclarecimiento de estos crímenes. La Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hizbulá en la ejecución de estos hechos atroces», sostuvo Milei.

El mandatario resaltó, además, que este miércoles Argentina asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, subrayó su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y alertó sobre los ataques contra comunidades judías en distintos sitios del planeta.

«Nuestro país alberga la comunidad judía más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo fuera de Israel. Esa presencia enriquece y engrandece profundamente nuestra identidad nacional», destacó Milei. EFE

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