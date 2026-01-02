Milei aprueba importante aumento de salarios de su Gabinete tras dos años de congelamiento

3 minutos

Buenos Aires, 2 ene (EFE) .- El presidente argentino, Javier Milei, autorizó este viernes un importante aumento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios -con excepción de su propio sueldo y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel-, mediante un decreto que derogó una medida que mantenía los haberes congelados desde diciembre de 2023.

El Decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por Milei; por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y por el ministro del Interior, Diego Santilli, derogó un artículo aprobado en marzo de 2024 que impedía aumentar los salarios de funcionarios de alta jerarquía y habilitó el incremento acumulado desde enero de 2024 hasta julio de 2025 acordado en la negociación colectiva de trabajo para la Administración Pública Nacional.

Según informó a EFE el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, el aumento percibido en los salarios de enero de 2026 de ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores del Poder Ejecutivo será del 89,8 %, una cifra que sin embargo se ubica por debajo de la inflación acumulada en los últimos dos años -117,8 % en 2024 y un acumulado de 27,9 % entre enero y noviembre de 2025-.

Aguiar consideró que «es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre».

El decreto publicado este viernes precisó que el congelamiento salarial dictaminado en marzo de 2024 respondía al escenario económico de fines de 2023, que presentaba una inflación interanual del 211,4 %, una pobreza del 52,9 % y una indigencia del 18,1 %, además de déficit fiscal y caída de la actividad.

«Ante la situación heredada, el Poder Ejecutivo Nacional implementó medidas urgentes con el fin de restablecer el orden macroeconómico, equilibrar las cuentas públicas, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, recuperar el equilibrio fiscal y controlar la inflación», expresó el decreto.

Según el texto, esa política, que se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal, permitió 22 meses consecutivos de superávit fiscal, 11 meses consecutivos de superávit financiero y una inflación interanual del 31,3 % en octubre de 2025.

El decreto publicado hoy precisó además que «en el caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado», las retribuciones de los altos funcionarios «quedarán automáticamente congeladas».

Además, especificó que el aumento no será retroactivo.

La norma también dispone que los futuros aumentos que se acuerden en negociaciones colectivas de trabajo se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre que exista superávit fiscal. EFE

fpe/pd/jrh